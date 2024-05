Die Sportfreunde Hamborn werden in der neuen Saison aller Voraussicht nach in der Landesliga an den Start gehen. Vier Zugänge sind fix.

Die Sportfreunde Hamborn benötigen schon ein Fußballwunder, um auch in der Saison 2024/2025 in der Oberliga Niederrhein zu spielen.

Denn bei aktuell 26 Zählern müssten die Duisburger schon ihre verbleibenden beiden Spiele gegen Ratingen und in Schonnebeck gewinnen. Und: Weder der Mülheimer FC 97, Adler Union Frintrop noch der TSV Meerbusch dürfen ihr Saisonfinale siegreich bestreiten. Eine Rechnung, die wohl kaum aufgehen wird.

So oder so: Am Holtkamp wird fleißig die neue Saison geplant. Vier Zugänge sind schon fix. Ein Überblick.

Nico Kuipers kommt vom SV Scherpenberg nach Duisburg-Hamborn. Der 27-jährige Abwehrrecke gehörte zu den Leistungsträgern beim Landesligisten SV Scherpenberg und soll ab der nächsten Saison der Hamborner Defensive mehr Stabilität geben. Kuipers sammelte auch bereits einiges an Erfahrung in der Oberliga. So war er dort bereits für die Zweitvertretung von Rot-Weiß Oberhausen, den VfB Homberg und den TV Jahn Hiesfeld im Einsatz. Insgesamt kommt er auf 61 Einsätze in der 5. Liga. Bis zur U17 durchlief er zudem die Jugendmannschaften des MSV Duisburg.

Vom SC St. Tönis wechselt Lennard Kaiser (24) in den Holtkamp. In der laufenden Saison kommt der Rechtsfuß, der im Mittelfeld Zuhause ist, auf 14 Einsätze und erzielte dabei einen Treffer in der Oberliga. Zuvor spielte Kaiser in der Bezirksliga für den Mülheimer SV 07 und kam dabei in 96 Spielen auf 41 Tore und 36 Assists.

Mit Tim Falkenreck kommt der nächste Spieler vom SV Scherpenberg nach Hamborn. Falkenreck soll frischen Wind in den Sturm der "Hamborner Löwen" bringen. Aktuell steht er bei 14 Treffern und vier Assists in 25 Spielen und ist damit der zur Zeit erfolgreichste Offensivmann beim SVS. In insgesamt 34 Spielen (14 Tore, vier Vorlagen) war der Angreifer auch schon für Jahn Hiesfeld in der Oberliga im Einsatz.

Der vierte Neue im Bunde ist Chrysanth Mallek. Der 21-jährige Deutsch-Kameruner wechselt vom Landesliga-Absteiger FSV Duisburg zu den Sportfreunden Hamborn 07.

Beim FSV traf Mallek in dieser Saison neunmal in 19 Spielen. Bis zur U17 spielte er für Borussia Dortmund. Dann zog es ihn zum KFC Uerdingen, wo er auch seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte und insgesamt 20 Spiele in der Regionalliga West absolvierte.

Laut Sportchef Hans-Günter Bruns sollen noch bis zu vier weitere neue Spieler für die kommende Saison 2024/2025 zu den Sportfreunden Hamborn kommen.