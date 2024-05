Der FC Kray gab die dritte Verpflichtung für die neue Saison 2024/2025 bekannt. Und: Der Essener Landesligist gratulierte einem Ex-Spieler zum Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Preußen Münster ist sensationell von der Regionalliga West in die 2. Bundesliga marschiert. Das tangierte am Wochenende auch den FC Kray.

Denn: Ein Ex-Krayer gehört zu den Aufstiegshelden der Münsteraner. Von 2014 bis 2020 schnürte Yassine Bouchama die Schuhe für den FC Kray - durchlief dabei zwei sehr erfolgreiche A-Junioren-Jahre, war in mehr als 100 Spielen für die Erste aktiv und an mehr als 60 Toren beteiligt.

Bouchama gewann mit dem FC Kray die Hallenstadtmeisterschaft - dabei bildete er ein Traumduo mit Ilias Elouriachi - ehe er über die Stationen Phönix Lübeck, SV Straelen und VfB Homberg im Sommer 2022 beim SC Preußen Münster landete. Nach dem letztjährigen Aufstieg in die dritte Liga konnte Bouchama auch in dieser Saison mit 32 Einsätzen in der Meisterschaft dazu beitragen, dass die Münsteraner den Durchmarsch in die zweite Liga schafften. "Er ist ein Krayer Junge. Wir freuen uns mit ihm. Einfach geil, was Yassine Bouchama und Münster da gelungen ist", sagt die sportliche Führung der Krayer.

Auf der Suche nach weiteren Talenten und möglichen Bouchama-Nachfolgern sind die Krayer bei der SG Wattenscheid 09 fündig geworden.

Abid Yanik wechselt von der Lohrheide an die Buderusstraße. Mit 15 Oberliga- und zehn Regionalligaspielen im Gepäck kann der 20-jährige Außenbahnspieler schon einiges vorweisen.

"Abid ist ein feiner Kerl, der sehr reflektiert und ruhig ist. Neben dem Platz schon fast schüchtern, ist er in seinen Offensivaktionen aber sehr mutig und zielstrebig. Abid möchte bei uns durchstarten und sein Talent zeigen", erklärt Blasczyk.

Zuvor hatten die Krayer Ebeny Nguimba und Juri Korte (beide Spielvereinigung Schonnebeck U19) verpflichtet.

FC Kray: Bartosz Maslon übernimmt ab dem 1. Juli 2024

Zur neuen Saison übernimmt Bartosz Maslon als Cheftrainer beim FC Kray. Maslon sagte bei seiner Vorstellung vor wenigen Wochen: "Zunächst einmal wünsche ich dem aktuellen Trainerteam und der Mannschaft ein gutes Saisonfinish. Im Hintergrund arbeitet die sportliche Führung am zukünftigen Kader. Wenn die Mannschaft steht, werden wir eine sehr fleißige Sommervorbereitung absolvieren und hoffentlich gut in die Saison starten. Dann werden wir sehen, was möglich sein wird."