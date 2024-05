Die Sportfreunde Hamborn stehen kurz vor dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein. Das spielfreie Wochenende bietet den Neutrainern Oliver Adler und Marcel Stenzel allerdings eine letzte Chance.

Am 06. Mai übernahmen Marcel Stenzel und Oliver Adler die abstiegsbedrohten Sportfreunde Hamborn 07. Noch in der selben Woche folgten zwei wichtige Spiele gegen Adler Union Frintrop und den Mülheimer FC 97, die man mit 0:4 und 3:4 verlor.

Nun steht Hamborn auf dem letzten Platz der Oberliga Niederrhein - abgesehen vom zurückgezogenen SV Straelen - und es fehlen sechs Punkte bis zum rettenden Ufer.

Aufgrund des schwierigen Zeitpunkts der Übernahme sieht Marcel Stenzel das anstehende spielfreie Wochenende als Chance. Nach dem Spiel gegen Mülheim am 12. Mai hat man bis zum anstehende Spiel gegen Germania Ratingen am 26. Mai genug Zeit für Veränderungen.

Die erste Woche hat Stenzels Team bereits effizient genutzt: "Wir haben eine intensive Trainings-Woche hinter uns. Wir haben gestern noch einmal einen Reiz gesetzt", erzählt der Trainer.

Das spielfreie Wochenende nutzt seine Truppe zur Regeneration: "Die Jungs haben über das Wochenende ein paar Tage frei, um Energie zu tanken. Es ist wichtig, dass wir frisch und erholt in die nächste Trainings-Woche gehen."

Der Fokus in der nächsten Woche wird darauf liegen, die Defensive zu stabilisieren und die Kette dicht zu halten. Marcel Stenzel

Ab Dienstag wird seine Mannschaft dann wieder trainieren. Der Fokus soll dabei auf der Defensive liegen. "Wir haben zu viele Tore bekommen und müssen einfach mal zusehen, dass wir das Tor hinten dicht halten. Ein 1:0 reicht ja immer. Der Fokus in der nächsten Woche wird darauf liegen, die Defensive zu stabilisieren und die Kette dicht zu halten."

Entscheidungsspiel als Chance?

Trotz des Sechs-Punkte-Rückstands und des schlechteren Torverhältnisses bleibt die Hoffnung am Leben. Die Sportfreunde stehen aktuell nämlich bei 30 Spielen, während Frintrop und der TSV Meerbusch (16., fünf Punkte Vorsprung) bereits 31 Spiele bestritten haben.

Sollten beide Konkurrenten ihr letztes Spiel verlieren, bestünde weiterhin die Chance auf den Klassenerhalt. Bei Punktgleichheit gibt es am Niederrhein in dieser Saison nämlich Entscheidungsspiele.

Sollten wir es tatsächlich schaffen, beide Spiele zu gewinnen und die anderen Mannschaften Punkte liegen lassen, würde es ja zu einem Aufstiegsspiel kommen, aber da sind wir noch nicht Marcel Stenzel

Stenzel gibt zu: "Natürlich guckt man momentan automatisch auf die Tabelle. Nichtsdestotrotz müssen wir erstmal das nächste Spiel gewinnen. Der Rest wird sich dann zeigen."

Das Entscheidungsspiel ist für ihn allerdings bis dato noch nicht relevant. "Sollten wir es tatsächlich schaffen, beide Spiele zu gewinnen und die anderen Mannschaften Punkte liegen lassen, würde es ja zu einem Aufstiegsspiel kommen, aber da sind wir noch nicht", erklärt Stenzel.

Spiel gegen Mülheim als Hoffnungsträger

Gegen den Mülheimer FC war man lange sogar nah an einem Sieg dran. Zwei Mal ging Hamborn in Führung und drehte einmal sogar einen Rückstand, am Ende verloren die Sportfreunde allerdings mit 3:4. Das Auftreten stellte Stenzel jedoch zufrieden.

"Wir haben das Spiel gedreht, sind zwei Mal in Führung gegangen. Dann haben wir das Ergebnis leider nicht über die Zeit gebracht. Aber die Ansätze waren zu sehen. Wir standen gut und konnten über unser Umschaltspiel Akzente setzen. Das war gut."

Am 26. Mai wird sich gegen Germania Ratingen zeigen, wie gut die Mannschaft das Trainierte umsetzen kann. Anstoß ist um 15.00 Uhr.