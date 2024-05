Nach MSV-Abstieg: So funktionieren am Niederrhein Auf- und Abstieg bis zur Landesliga

Nachdem der Abstieg des MSV Duisburg in die Regionalliga West offiziell besiegelt ist, herrscht ein wenig mehr Klarheit rund um den Auf- und Abstieg in der Ober- und Landesliga.

Da der MSV Duisburg nun als Absteiger aus der 3. Liga feststeht, ist klar: In der Regionalliga West wird es vier Absteiger geben. Für die Ober- und Landesliga Niederrhein bedeutet das ein wenig mehr Gewissheit.

Stand jetzt würde eine Mannschaft aus der Oberliga Niederrhein in die Regionalliga West aufsteigen und drei Vereine in die Landesliga Niederrhein absteigen, da aus der Regionalliga mit der SSVg Velbert nur ein Absteiger in die Oberliga Niederrhein kommt. Dies gilt allerdings nur, wenn entweder der KFC Uerdingen oder Germania Ratingen die Top 3 der Oberliga Niederrhein erreichen, da nur diese Vereine eine Regionalliga-Lizenz beantragt haben.

Sollte keiner dieser Vereine unter die ersten drei Plätze kommen, gäbe es keinen Aufsteiger in die Regionalliga und somit vier Absteiger in die Landesliga Niederrhein. In beiden Fällen steigen drei Vereine aus den beiden Landesligen in die Oberliga auf. Die Meister beider Staffeln steigen direkt auf. Die jeweils Zweitplatzierten treten in einer Aufstiegs-Relegation gegeneinander an.

Auf- und Absteiger der Oberliga Niederrhein stand 06.05.24

Absteiger aus der Regionalliga West: SSVg Velbert

Aufsteiger in die Regionalliga West: KFC Uerdingen

Absteiger aus der Oberliga Niederrhein: SV Straelen, Sportfreunde Hamborn 07, Adler Union Frintrop

Aufsteiger in die Oberliga Niederrhein: Sportfreunde Niederwenigern (1. LL N2), 1. FC Monheim (1. LL N1)

Relegation um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein: SC Kapellen-Erft (2. LL N1) gegen Blau-Weiß Dingden (2. LL N2)

Falls keiner der aufstiegsberechtigten Vereine die Top 3 der Oberliga erreicht, würde der Mülheimer FC 97 zusätzlich in die Landesliga absteigen.

Abstieg aus der Landesliga

Falls eine Oberliga-Mannschaft in die Regionalliga aufsteigt und somit drei Oberligisten absteigen, würden zehn Vereine aus den Landesligen in die Bezirksliga absteigen. Gleichzeitig gäbe es sechs Aufsteiger aus den Bezirksligen.

Wenn keiner der Oberligisten aufsteigt und somit vier Vereine in die Landesliga absteigen, würden sogar elf Landesligisten in die Bezirksliga absteigen. Die Anzahl der Bezirksliga-Aufsteiger bleibt gleich.

Somit würden in beiden Fällen die untersten fünf Teams der Landesliga Niederrhein 1 und 2 in die Bezirksliga absteigen. Im zweiten Fall gäbe es zudem ein Relegationsspiel zwischen den jeweils Fünfzehnten beider Staffeln.