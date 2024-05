Die SF Lotte haben sich einen offensiven Mittelfeldspieler geangelt, der sich in der 3. Liga und der Regionalliga auskennt.

Umbrüche fallen bei den SF Lotte oftmals groß aus. So auch in diesem Sommer, nachdem der Aufstieg aus der Oberliga Westfalen gefeiert werden konnte. 13 Abgänge stehen fest, nun auch sieben Zugänge.

Kamer Krasniqi wechselt von Nord-Regionalligist VfB Oldenburg ans Lotter Kreuz. Dort lief er in der abgelaufenen Saison 32 Mal auf, dabei erzielte er zehn Treffer und legte sechs Tore auf.

Zuvor war der 28-Jährige auch schon 75 Mal in der 3. Liga auf dem Feld (vier Tore, sechs Vorlagen). Für den VfL Osnabrück, Sonnenhof Großaspach und den VfB Oldenburg schnürte er die Schuhe in Liga 3. Der offensive Mittelfeldspieler durchlief diverse Jugendmannschaften des VfL Osnabrück, der in seiner Karriere zudem drei Jahre für den BSV Schwarz-Weiß Rehden in der Regionalliga Nord auflief.

Nun geht es in der Regionalliga für Lotte weiter. "Ich habe richtig Bock auf eine neue Aufgabe, verbunden mit einer Liga, in der ich bisher noch nicht gespielt hab."

Dabei trifft er auf einen alten Bekannten, mit dem er schon gemeinsam höherklassig aktiv war. "Mit Marc Heider habe ich schon 3. Liga gespielt."

Neben den 75 Drittligapartien (vier Tore) kommt Krasniqi auf 79 Auftritte in der Regionalliga Nord (27 Tore, zwölf Vorlagen) sowie 51 weitere in der Oberliga Niedersachsen.

Zugänge der SF Lotte: Kamer Krasniqi (VfB Oldenburg), Steffen Westphal (SV Lippstadt), Elario Ghassan (SSV Jeddeloh II), Felix Mensing (SC Paderborn II), Kevin Schacht (Preußen Münster II), Beytullah Özer (SC Wiedenbrück), Lars Spit (SV Meppen)

Abgänge der SF Lotte: Samy Benmbarek (Victoria Clarholz), Adrian Wanner (Eintracht Rheine), Max Ritter (SC Paderborn II), Addy-Waku Menga (Karriereende), Gianluca Marzullo, Sergio Gucciardo, Michael Luyambula, Fabian Kerellaj, Georges Baya Baya, Tolga Özdemir, Berkan Ersoy, Max-Niklas Milde und Christopher Rasper (alle Ziel unbekannt)