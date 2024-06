Der FC Kray hat sich den Klassenerhalt in der Landesliga Niederrhein 2 bereits gesichert. Gegen den VfB Frohnhausen möchte Trainer Adrian Schneider dennoch eine gute Leistung sehen.

Dank des 14. Tabellenplatzes ist der FC Kray auch in der nächsten Saison definitiv in der Landesliga Niederrhein 2 vertreten. Der Vorsprung von neun Punkten auf einen potenziellen Abstiegsplatz reicht zwar für den Klassenerhalt, für eine zufriedenstellende Saison allerdings nicht.

"Jeder, der mit Kray zu tun hat, hätte sich die Saison anders gewünscht. Die Erwartungshaltung war anders. Nach der Saison sollte man ganz schnell einen Haken dahinter setzen", erzählt Interimstrainer Adrian Schneider.

In der kommenden Saison wird der Interimscoach dann nicht mehr als Trainer an der Seitenlinie stehen. Bartosz Maslon wird die Essener in der anstehenden Spielzeit leiten.

"Ich glaube schon, dass der eine oder andere froh ist, wenn die Saison vorbei ist und man neu angreifen kann", fügte Schneider hinzu. Allerdings erwartet er weiterhin Vollgas von seinen Jungs.

"Die Saison läuft noch und ich persönlich erwarte von jedem, dass er es jetzt auch noch durchzieht." Vor allem mit Blick auf die Wichtigkeit des anstehenden Spiels möchte der Trainer die laufende Spielzeit am kommenden Sonntag nicht nur ausklingen lassen.

Für den VfB Frohnhausen geht es nämlich noch um einiges. Der VfB steht derzeit auf dem 17. Tabellenplatz, könnte allerdings mit ein wenig Schützenhilfe noch mit der SpVgg Steele oder der SGE Bedburg-Hau nach Punkten gleichziehen, um sich in eine Entscheidungsrunde zu retten.

Schneider ist sich der Verantwortung durchaus bewusst: "Es sollte von jedem das Ziel sein, dass man der gesamten Liga gerecht wird. Wir werden auf jeden Fall die beste Elf aufstellen und hoffen, dass wir den Abstiegskampf so spannend wie möglich machen, wenn er nicht ohnehin schon spannend genug ist."

Sollte Kray gegen Frohnhausen gewinnen, wäre der VfB sicher abgestiegen. Somit werden wohl auch Steele und Bedburg-Hau einen Blick auf die Leistung des FC Kray werfen.

"Ich erwarte von jedem, dass er noch bis zum 02.06. Gas gibt. Danach kann man gerne in die Pause gehen", fügt er hinzu. Wie spannend der Abstiegskampf letztendlich wird, hängt also auch vom FC Kray ab. Die Partie gegen den VfB Frohnhausen beginnt am Sonntag um 15.00 Uhr.