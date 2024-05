Der VfL Bochum muss zwei zusätzliche Runden drehen und diese erfolgreich gestalten, um auch in 2024/2025 in der Fußball-Bundesliga zu spielen. Der Trainer denkt schon an die Relegation.

Das war nichts! Der VfL Bochum hatte sich so viel vorgenommen und musste nach dem 1:4 bei Werder Bremen nicht nur mit leeren Händen zurück ins Ruhrgebiet fahren sondern mit zwei weiteren Aufgaben: einem Hin- und Rückspiel gegen Fortuna Düsseldorf in der Relegation um die 1. Bundesliga.

"Wir sind natürlich wahnsinnig enttäuscht, auch die Ergebnisse der anderen Partien haben nicht zusammengepasst. Jetzt geht es in die Relegation. Jetzt müssen wir uns sehr, sehr schnell schütteln. Wir können jetzt enttäuscht sein, dann müssen wir aber schnell die Kurve kriegen und die Köpfe hoch bekommen. Wir werden einige Dinge anpassen und besser machen müssen gegen Düsseldorf. Wir werden uns am Sonntag treffen und trainieren. Freie Tage bringen uns jetzt nicht mehr weiter. Wir müssen uns mehr mit Fußball beschäftigen, haben zwei Zusatzspiele und können immer noch den Klassenerhalt schaffen", betonte Heiko Butscher.

Zum Spiel musste der Trainer des VfL Bochum gar nicht viel erzählen. Die Bremer waren die klar bessere Mannschaft.

Butscher bilanzierte: "Es war ein hochverdienter Sieg für Werder Bremen. Wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden, hatten große Abstände zwischen den Ketten. Wir konnten glücklich darüber sein, mit dem 0:1 noch in die Pause zu gehen. In der zweiten Halbzeit war es – auch nach den Wechseln – etwas besser. Trotzdem hatten wir nie so richtig den Zugriff. Bremen war immer brandgefährlich."

Noch deutlicher wurde Sportchef Marc Lettau. Dieser war richtig angefressen und sprach Klartext: "Dieser Auftritt ist nicht zu erklären. Dafür gibt es keine Entschuldigungen. Das war grausam und hatte definitiv nichts mit unserem VfL-Fußball zu tun!"

Was die Düsseldorf-Spiele betrifft, ist der VfL-Verantwortliche aber zuversichtlich. Lettau: "Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir es besser können. Wir haben schon andere Situationen überstanden und sind absolut in der Lage, den Turnaround zu schaffen. Wir werden bestmöglich vorbereitet in die beiden Spiele gegen Fortuna Düsseldorf gehen und dann unser Potenzial abrufen."