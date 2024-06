Auch wenn Borussia Dortmund überlegen ist - Real Madrid gewinnt erneut die Champions League. Das sind die ersten BVB-Stimmen.

Am Ende mussten die Profis von Borussia Dortmund dem Rekordsieger beim Feiern zuschauen. Das Champions-League-Finale gegen Real Madrid verlor der BVB am Ende mit 0:2 (0:0) - trotz klarer Überlegenheit gerade in den ersten 45 Minuten.

"Im Moment ist man einfach nur enttäuscht, die Enttäuschung ist groß. Es ist dennoch ein Riesenerfolg, dass wir dieses Spiel spielen konnten. Ich bin stolz, dass wir uns diese Möglichkeit erspielt haben", bilanzierte BVB-Torhüter Gregor Kobel die Königsklassen-Saison im ZDF.

Doch zum Sieg über den spanischen Seriensieger reichte es nicht. Kobel analysierte: "Gegen Real Madrid kriegst du nicht allzu viele Chancen, wir hatten unsere Chancen und hätten ein, zwei Mal etwas daraus machen müssen."

Das verpassten die Dortmunder jedoch, und so machte es Madrid, "wie sie es seit gefühlt 100 Jahren immer machen", blickte Mats Hummels nach Abpfiff auf die Partie und die wohl spielentscheidende Szene zurück. Dani Carvajals Kopfball zum 0:1 (74.) traf die bis dahin starken Dortmunder mitten ins Herz, das entscheidende 0:2 durch Vinicius junior fiel kurz darauf.

Tatsächlich keine Ahnung, das wird alles in den nächsten Wochen entschieden. Mats Hummels auf die Frage, ob es sein letztes Spiel im BVB-Trikot war

"Wir haben ein großartiges Spiel gezeigt, ich bin richtig stolz, wie wir aufgetreten sind", lobte Hummels seine Mannschaft. Fast alle Aspekte des Dortmunder Spiels liefen ideal - bis auf einen. "Wir sind hier mit Mut aufgetreten, mit Herz, mit allem, was dazugehört. Wir haben Wahnsinns-Angriffe gefahren, haben es aber verpasst das Tor zu schießen."

Was an diesem Samstagabend den Unterschied machte im Londoner Wembley - Real blieb trotz eher schwacher Leistung immer in der Partie. "Sie machen wenig große Fehler und schenken dir eigentlich nie ein einfaches Tor", zeigte sich der Dortmunder Abwehrchef beeindruckt von den Königlichen. "Wir hatten vier Chancen, von denen eine rein muss, aber keinen Vorwurf. Es war ein großartiges Spiel von jedem Einzelnen, aber du stehst mit leeren Händen da."

War es sein letzter Auftritt im Trikot des BVB? "Tatsächlich keine Ahnung, das wird alles in den nächsten Wochen entschieden", zeigte sich Hummels entspannt. An diesem Abend spielte das aber auch eine untergeordnete Rolle.