Rot-Weiß Oberhausen II hat neuen Trainer gefunden

Rot-Weiß Oberhausens zweite Mannschaft geht mit einem neuen Trainer in die kommende Saison. Jetzt steht fest, wer bei RWO II übernimmt.

Die zweite Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen wird mit einem neuen Trainer in die kommende Saison stehen. Das stand bereit fest - inzwischen ist auch klar, wer bei der Reserve aus der Kreisliga A ab Sommer an der Seitenlinie stehen wird: Sven Adamietz.

Er tritt die Nachfolge von Patrick Theisen an. Theisen verlässt Rot-Weiß und wechselt zum Lokalnachbarn SuS 21 Oberhausen in die Bezirksliga. So dreht sich das städtische Trainerkarussell. Denn Theisens Nachfolger in Oberhausen ist einer seiner Vorgänger beim SuS.

Adamietz stand in dieser Saison bis Ende des vergangenen Jahres bei den 21ern in der Verantwortung. Dann sorgte wohl eine Spielerrevolte dafür, dass er trotz eines ordentlichen Punkteschnitts gehen musste.

Eine Klasse tiefer bei RWO steigt Adamietz nach der laufenden Saison wieder ein. Planungssicherheit hat die zweite Mannschaft der Rot-Weißen bereits. Als Tabellensechster der Kreisliga A besteht Gewissheit über die künftige Klassenzugehörigkeit - mit dem Auf- oder Abstieg werden die Kleeblätter nichts mehr zu tun haben.

Nach der Gründung 2018 feierte die Reserve den Durchmarsch in die Kreisliga A. Dort kam sie in den vergangenen beiden Saisons aber nicht über einen Platz im Mittelfeld hinaus - in dieser Spielzeit wird sich das nicht ändern. Aber womöglich in der nächsten - unter Adamietz? Der Coach weiß jedenfalls, wie Bezirksliga-Aufstieg geht, führte er einst doch den SC Buschhausen 1912 dorthin.

Zu seinen Zielen hielt er sich bei seiner Vorstellung aber noch bedeckt. "Es wird eine sehr interessante Erfahrung für mich, die ich mit viel Vorfreude angehe. Die Mannschaft hat in dieser Saison bereits ihr Potential gezeigt. Dies gilt es auch im nächsten Jahr abzurufen, um erfolgreich zu sein", sagte Ademietz. "Mit Sven konnten wir einen Trainer von uns überzeugen, der bereits viel Erfahrung mitbringt, die uns enorm weiterhelfen wird", ergänzte der Sportilche Leiter Justin Klasen.