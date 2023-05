Fortuna Düsseldorf: Sechs Spieler verlassen die U23, sechs Neuzugänge stehen fest

Fortuna Düsseldorf hat die Abschiede von sechs Spielern und die Neuzugänge fünf und sechs für die U23 vermeldet.

Die U23 von Fortuna Düsseldorf hat sein Saisonziel in einer schwierigen Saison in der Regionalliga West erreicht und die Klasse gehalten. Die Zweitvertretung landete auf dem 13. Tabellenplatz. Zum Abschluss am Sonntag verlor das Team von Trainer Nicolas Michaty mit 0:3 gegen den Absteiger SG Wattenscheid 09.

Zwei Tage nach der letzten Partie der Spielzeit verkündeten die Düsseldorfer mehrere Personalentscheidungen. Sie verabschiedeten sechs Spieler, die künftig nicht mehr in der Landeshauptstadt auflaufen werden.

Marcel Mansfeld, Daniel Ndouop, Nick Otto, Kingsley Marcinek, Luca Thissen und Glenn Dohn verlassen die zweite Mannschaft des Traditionsvereins. "Die Fortuna bedankt sich bei allen Spielern für ihren Einsatz und wünscht für die sportliche und private Zukunft alles Gute", heißt es in einer Mitteilung.

Zu welchen Vereinen die Youngster, alle zwischen 20 und 22 Jahre alt, wechseln werden, ist noch nicht bekannt. Keiner von ihnen war in der abgelaufenen Saison ein unumstrittener Stammspieler, wobei Stürmer Mansfeld sogar zu fünf Pflichtspieleinsätzen für die Zweitliga-Mannschaft der Düsseldorfer kam.

Derweil rücken Lennard Wagemann und Enes Yilmaz im Sommer neu in die Mannschaft. Die beiden 19-Jährigen kommen aus der eigenen U19 und haben Seniorenverträge erhalten. Sie sammelten in diesem Jahr bereits erste Erfahrungen im Regionalliga-Team.

Damit stehen nun sechs Neuzugänge für das kommende Spieljahr fest. Zuvor hatte die Fortuna Deniz Bindemann (Preußen Münster) und Nico Petritt (Rot-Weiß Oberhausen) aus der Regionalliga West verpflichtet, während Luca Majetic (VfB Hilden) und King Manu (MSV Düsseldorf) aus der Oberliga Niederrhein kommen und eine Klasse höher den nächsten Schritt gehen wollen. Zehn Spieler aus dem bestehenden Kader verfügen zudem über weiterhin gültige Verträge.