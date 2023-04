Grund und Platzek: Das ist der neue Klub der ehemaligen RWE-Fanlieblinge

Dass Kevin Grund und Marcel Platzek den 1. FC Bocholt im Sommer verlassen werden, ist bekannt. Bis dato war nur nicht klar, wohin der Weg des Duos führen wird.

Kevin Grund und Marcel Platzek werden den 1. FC Bocholt am Ende der Saison nach zwei Jahren verlassen.

Während Grund seinen Abschied schon vor einigen Wochen bekanntgab, zog Platzek am vergangenen Wochenende hinterher - RevierSport berichtete.

Nun erfuhr unsere Redaktion auch, wohin es die Freunde ziehen wird. Nach Rot-Weiss Essen und dem 1. FC Bocholt werden Grund/Platzek auch in Zukunft für die gleiche Mannschaft spielen. Die ehemaligen Fanlieblinge von Rot-Weiss Essen schließen sich dem westfälischen Oberligisten SV Schermbeck an. Grund und Platzek spielen seit dem 1. Juli 2013 für die gleichen Teams - eine Seltenheit im Fußball.

Mit Richard Weber, der in Schermbeck als Co-Trainer von Chefcoach Sleiman Salha agiert, treffen Grund und Platzek auf einen weiteren ehemaligen Rot-Weiss-Spieler. Noch in dieser Woche wollen die Schermbecker nach RS-Infos den Transfercoup offiziell bekanntgeben.

Kevin Grund in Zahlen: Rot-Weiss Essen: 326 Spiele, 26 Tore, 95 Vorlagen MSV Duisburg: 3 Spiele, kein Tor, keine Vorlage MSV Duisburg II: 109 Spiele, 11 Tore, 1 Vorlage 1. FC Bocholt: 51 Spiele, 3 Tore, 16 Vorlagen

266 Spiele, 88 Tore, 55 Vorlagen: mit dieser starken Bilanz im RWE-Trikot wechselte der zweifache Familienvater Platzek im Sommer 2021 zum 1. FC Bocholt und schoss diesen mit 39 Toren in die Regionalliga. Nun wird er in den letzten Spielen mit Sicherheit versuchen noch das eine oder andere Tor im Bocholt-Dress zu erzielen, damit der 1. FC Bocholt auch in der Saison 2023/2024 in der Regionalliga West spielt.