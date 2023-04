1. FC Bocholt: Nach Kevin Grund - auch Marcel Platzek geht im Sommer

Bitter für den 1. FC Bocholt: Mit Marcel Platzek verlässt einer der besten Spieler des 1. FC den Hünting am Saisonende.

Dass der 1. FC Bocholt und Andre Bugla (Blau-Weiß Dingden), Max Mahn (PSV Wesel-Lackhausen) und auch Kevin Grund - nach RevierSport-Informationen zum SV Schermbeck - den abstiegsbedrohten Regionalligisten verlassen werden, war bereits in den vergangenen Wochen offiziell kommuniziert worden.

Wie RevierSport nun erfuhr, gesellt sich zu diesen genannten Abgängen auch Marcel Platzek. Nach RS-Informationen will der neue Platzek-Klub seinen Stürmer in der kommenden Woche präsentieren. Es wird in die Oberliga gehen.

Noch nach dem Pokal-Drama gegen seinen Ex-Klub RWE sagte Platzek gegenüber RevierSport bezüglich seiner Zukunft: "Die Gespräche laufen! Ich habe jetzt noch ein, zwei wichtige Gespräche und dann schauen wir mal, wo die Reise hinführt." Nun ist klar, dass seine Reise nicht mehr in Bocholt weitergehen wird.

Der 32-jährige Platzek bestritt in dieser Saison 22 Spiele für Bocholt und erzielte insgesamt elf Tore. Insgesamt kommt er bis dato in zwei Jahren in 57 Einsätzen für Bocholt auf satte 51 Treffer! Der neue Verein des ehemaligen Stürmers von Rot-Weiss Essen darf sich auf jeden Fall auf einen echten Torgaranten freuen.

Auch Mittelfeldspieler Florian Abel (33) wird den 1. FC Bocholt verlassen. Der Klub teilte mit, dass der Spieler das Angebot der Bocholter zur Vertragsverlängerung abgelehnt hat

266 Spiele, 88 Tore, 55 Vorlagen: mit dieser starken Bilanz im RWE-Trikot wechselte der zweifache Familienvater Platzek im Sommer 2021 zum 1. FC Bocholt und schoss diesen mit 39 Toren in die Regionalliga. Nun wird er in den letzten Spielen mit Sicherheit versuchen noch das eine oder andere Tor im Bocholt-Dress zu erzielen, damit der 1. FC Bocholt auch in der Saison 2023/2024 in der Regionalliga West spielt.