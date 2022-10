Regionalliga: Münster schießt sich mit Kantersieg zurück an die Spitze

Preußen Münster hatte die Chance, die Tabellenführung zurückzuerobern. Die Elf von Sascha Hildmann ließ sich das nicht nehmen und schoss Fortuna Düsseldorf mit 6:1 (3:0) ab.

15. Spieltag in der Regionalliga West. Für Preußen Münster ging es auch an diesem Wochenende weiterhin darum, den Druck auf den SV Rödinghausen, der vor Beginn der Partie punktgleich mit einem gespielten Spiel mehr an der Tabellenspitze lag, im Parallelspiel gegen den 1. FC Bocholt aber patzte (0:1), aufrecht zu halten und vielleicht sogar wieder vorbeizuziehen. Dafür musste ein Sieg bei der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf her. Und die Münsteraner lieferten ab.

Nach drei sieglosen Spielen in Serie gelang es dem SCP zuletzt beim 2:0 gegen Aufsteiger 1. FC Düren zurück auf die Siegerstraße zu finden. An diese Leistung wollte das Team von Sascha Hildmann natürlich auch beim Tabellenachten aus Düsseldorf anknüpfen. Die Fortunen zeigten sich zuletzt in guter Verfassung und schlugen den 1. FC Düren ebenfalls mit 2:0 und Fortuna Köln sogar mit 4:1.

Wooten mit frühem Doppelpack

Alles andere als eine einfache Aufgabe für die Münsteraner hätte man also meinen können. Doch die Gäste legten los wie die Feuerwehr. Nachdem Dennis Gorka einen Abschluss von Henok Teklab noch parieren konnte (7.) ließ ihm Marc Lorenz mit einem sehenswerten Freistoß kurz darauf keine Chance (9.).

Und die Gäste ließen nicht locker. Nach einem Eckball geriet die Düsseldorfer Kopfballabwehr zu kurz. Der Nachschuss sorgte für Chaos im Strafraum und am Ende war es Andrew Wooten, der den Ball über die Linie brachte (19.). Und der Stürmer hatte noch nicht genug. Nach einer Flanke auf Teklab, die der Flügelstürmer überlegt ablegte, war Wooten erneut zur Stelle – 3:0 (25.).

Fortuna Düsseldorf II: Groka – Marcinek (59. Kalonji), Ndouop, Vukancic, Gökcan – Brechmann, El-Faouzi, Geerkens, Seven, Monteiro (59. Bird) - Niemiec (87. Adamski) Preußen Münster: Schulze Niehus – Kok, Hahn, Koulis – Bocuhama (69. Langlitz), Grote (83. Ghindovean), Remberg, Lorenz – Teklab (69. Deters), Wooten (79. Bindemann), Wegkamp Schiedsrichterin: Annika Kost Tore: 0:1 Lorenz (9.), 0:2 Wooten (19.), 0:3 Wooten (25.), 0:4 Bouchama (66.), 1:4 Gökcan (72.), 1:5 Wegkamp (80.), 1:6 Wegkamp (90.)

Düsseldorf gelang noch der Ehrentreffer

Der SCP versuchte es weiter, vor allem mit Flanken, doch zur Pause sollte es beim verdienten 3:0 bleiben. Nach dem Seitenwechsel kamen auch die Gastgeber etwas besser in die Partie. Doch es waren wieder die Gäste, die zuschlagen konnten. Wooten legte den Ball raus für Teklab, der Yassin Bouchama das 4:0 servierte (66.). Immerhin: Die Düsseldorfer gaben sich trotz des klaren Spielstands nicht auf und kamen nach einer Ecke durch Mert Gökcan noch einmal zum Anschlusstreffer (72.)

Doch das letzte Wort hatte natürlich Preußen Münster in Person von Gerrit Wegkamp (80./90.). Zunächst fand Deniz Bindemann den Angreifer per flacher Flanke, die Wegkamp zum 5:1 verwertete, dann wurde er von Verteidiger Daniel Ndouop zum 6:1-Endstand angeschossen. Da der SV Rödinghausen in Unterzahl zuhause nicht über ein 0:1 gegen den 1. FC Bocholt hinauskam, ist der SC Preußen Münster nun auch offiziell wieder Tabellenführer der Regionalliga West.