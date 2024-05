Nach seinem Bundesliga-Debüt könnte Kjell-Arik Wätjen für den BVB auch in der Champions League zum Einsatz kommen - und das trotz Abitur-Prüfung am Halbfinal-Tag.

Nach seinem Debüt in der Bundesliga beim 5:1 gegen den FC Augsburg steht Kjell-Arik Wätjen das nächste Highlight in seiner noch sehr jungen Karriere bevor. Das 18 Jahre alte Talent von Borussia Dortmund steht im Kader für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain am Dienstagabend (21 Uhr, RS-Liveticker).

Das verkündete Sportdirektor Sebastian Kehl beim Abflug in die französische Hauptstadt am Montag. Am Wochenende hieß es noch, dass Wätjen passen muss - wegen einer am Dienstag anstehenden Abitur-Prüfung. Doch der BVB wird den Youngster anschließend einfliegen. "Wir werden ihn danach nach Paris bringen und er wird morgen dabei sein können", sagte Kehl.

Bei seinem ersten Einsatz für die Borussen lieferte der Mittelfeldspieler eine überzeugende Leistung. Er spielte über 90 Minuten und bereitete das zwischenzeitliche 4:1 durch Marco Reus mit einem starken Pass vor. Ob Trainer Edin Terzic Wätjen bei PSG aber tatsächlich die nächsten Spielminuten gibt, scheint zweifelhaft.

Beim Vorhaben, das 1:0 aus dem Hinspiel zu verteidigen, kann Terzic beinahe auf seine gesamte Mannschaft zählen. Nur Ramy Bensebaini und Julien Duranville fallen sicher aus. Auch die zuletzt angeschlagenen Karim Adeyemi und Sebastien Haller gehören zum Aufgebot, das sich am Montag auf den Weg machte.

Gegen das Starensemble der Franzosen setzt Terzic auf auch den Willen seines Teams. "Das Projekt Paris Saint-Germain ist aufgebaut worden, um diesen Titel zu gewinnen. Das ist ihre Mission. Aber wir haben einen riesigen Traum - und den wollen wir erfüllen", sagte er auf der Pressekonferenz am späten Montagnachmittag und kündigte an: "Wenn es nötig ist, rennen wir 20 Kilometer mehr."

Es gehe allerdings nicht allein um Selbstvertrauen und Widerstandsfähigkeit. Terzic: "Wir müssen auch einen guten Plan haben. Wir brauchen einen Mix, eine richtige Balance im Spiel."