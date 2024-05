Ein Spieler des VfL Bochum wurde für das Tor des Monats der ARD-Sportschau nominiert. Ebenso steht ein Treffer gegen den VfL zur Wahl.

Der Hoffenheimer Torhüter Oliver Baumann konnte nur noch hinterschauen, als Kevin Stöger den VfL Bochum am letzten April-Wochenende mit einem Geniestreich in Führung schoss. Einige Schritte Anlauf, dann ein perfekter Abschluss in den linken Winkel.

Beim 3:2-Heimsieg des VfL erzielte der Mittelfeldspieler mit einem direkt verwandelten Freistoß das 1:0 für sein Team. Der Treffer nach einer guten halben Stunde sorgte für eine Gefühlsexplosion im Ruhrstadion, legte Stöger damit doch den Grundstein für einen immens wichtigen Sieg im Abstiegskampf - den ersten nach vielen Wochen noch dazu.

Und nun darf der Österreicher sogar auf eine persönliche Auszeichnung für seinen Kunstschuss hoffen. Denn die ARD-Sportschau hat den Freistoß in ihre Auswahl für das Tor des Monats April aufgenommen. Bis zum 18. Mai können Fans auf der Website der Sportschau für Stöger abstimmen.

Sein Treffer ist aber nicht der einzige aus dem Duell zwischen Bochum und Hoffenheim, der es in die fünf Tore umfassende Liste geschafft hat. Dort findet sich auch TSG-Stürmer Andrej Kramaric, der in der Schlussphase sehenswert das 2:3 erzielte und noch einmal für Spannung sorgte.

Der Kroate benötigte nur zwei Kontakte, um einen langen Ball aus der eigenen Hälfte an der Bochumer Strafraumkante zu kontrollieren und ihn anschließend über VfL-Torhüter Manuel Riemann hinwegzulupfen. Darüber hinaus stehen Tore von Maxence Lacroix (VfL Wolfsburg), Jovana Damnjanovic (FC Bayern München Frauen) und Daniel Frahn (SV Babelsberg) zur Abstimmung.

Sollte Stöger das Rennen machen, wäre er insgesamt der neunte Bochumer, der das prestigeträchtige Voting gewinnt. Zuletzt gelang das Goncalo Pacienca im vergangenen Dezember. Davor waren es Gerrit Holtmann, der im August 2021 gar das Tor des Jahres erzielte, Simon Zoller (September 2020), Anthony Losilla (Juli 2017), Thomas Christiansen (August 2002), Delron Buckley (April 2000), Sergej Juran (September 1997) und Werner Balte (Juni 1971).