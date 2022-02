WSV: Kantersieg gegen Oberligisten - Blick gilt jetzt Fortuna Köln

Der Wuppertaler SV nutzte die witterungsbedingte Spielabsage gegen den Bonner SC, um ein Testspiel zu bestreiten. Am Ende gelang dem WSV ein Kantersieg über einen Oberligisten.

Mit 7:1 besiegte der Wuppertaler SV am Samstag die TSG Sprockhövel auf deren Anlage. Semir Saric (7.), Kevin Hagemann (8.), Roman Prokoph (19.), Philipp Aboagye (51.), Kingsley Sarpei (59.), Isaak Akritidis (69.) und Kevin Rodrigies Pires (80.) erzielten die WSV-Tore. Dilhan Demir (43.) traf für die TSG Sprockhövel.

"Es war ein guter Test gegen eine ordentliche Oberligamannschaft, die mutig mitgespielt hat. Wir haben sieben Tore erzielt und sieben Jungs haben sich in die Torschützenliste eingetragen. Das gefällt mir. Gut, dass wir dieses Spiel absolvieren konnten. Jetzt konzentrieren wir uns auf Fortuna Köln", bilanzierte Björn Mehnert gegenüber RevierSport.

Am Samstag, 12. Februar (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) steht für den WSV das Duell bei Fortuna Köln an. Mehnert hat viel Respekt vor dem nächsten Gegner. Mehnert: "Uns erwarte da schon ein richtiges Brett. Schon vor der Saison habe ich gesagt, dass die einen unfassbaren Kader beisammen haben. Die Mannschaft ist mit Münster und Essen vergleichbar. In der Offensive sind da Jungs wie Suheyel Najar, Sascha Marquet, Leon Demaj, Stipe Batarilo oder Dimitry Imbongo unterwegs. Das ist schon offensiv die Creme de la Creme in der Liga. Aber wir sind auch gut drauf und fahren mit viel Selbstvertrauen ins Kölner Südstadion. Wir freuen uns auf dieses Spiel und gehen auch davon aus, dass wir nach zwei Spielabsagen endlich wieder um Liga-Punkte kämpfen können."