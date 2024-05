VfL Osnabrück "Sehr hart, dass es solch einen Abgang vor einer Geisterkulisse nimmt"

Der VfL Osnabrück und FC Schalke 04 haben Gewissheit, was die Liga-Zugehörigkeit in der kommenden Saison betrifft. S04 bleibt in der 2. Bundesliga, für den VfL geht es in die 3. Liga.