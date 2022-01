RWE-Trainer Neidhart: "Der Sieg tut richtig gut"

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen besiegte den Wuppertaler SV im Gipfeltreffen mit 2:1 (2:1). RWE-Coach Christian Neidhart freute sich über den Dreier.

Spitzenreiter gegen Verfolger – das Regionalliga-Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem Wuppertaler SV hatte einen Stellenwert wie lange zuvor nicht mehr. Immerhin trafen die beiden tabellarisch besten Teams der bisherigen Saison aufeinander. Die Marschroute für die Essener war klar: Dieses Traditionsduell für sich entscheiden, um die Spitzenposition zu verteidigen und den Vorsprung auf den WSV auszubauen.

RWE-Trainer Christian Neidhart, der in der Startelf auf seine beiden Neuzugänge Marius Kleinsorge und Fabian Rüth verzichtete, konnte nach dem Abpfiff zufrieden sein. Denn: Seine Mannschaft setzte die Marschroute um und besiegte Wuppertal in einem hitzigen und umkämpften Top-Spiel verdient mit 2:1 (2:1). Die Essener Treffer erzielten Isaiah Young (5.) und Felix Bastians (12.), für den Gast war Stürmer Marco Königs (44.) erfolgreich.

Der Essener Coach lobte die Leistung seiner Mannschaft: "Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt und zwei schöne Treffer erzielt. Wenn ich eine Sache zu bemängeln habe, dann ist es nur das Gegentor kurz vor der Pause. Das war total unnötig. Wir haben aber auch in der zweiten Hälfte die gegnerischen Angriffe gut wegverteidigt. Mit Herzenbruch, Ríos Alonso und Heber haben wir einfach drei bärenstarke Innenverteidiger. Da gibt es in der Liga nichts besseres."





Für Rot-Weiss Essen geht es bereits in der Frühphase der Restrunde Schlag auf Schlag. Am kommenden Samstag (29. Januar, 14 Uhr) gastiert der Spitzenreiter beim Top-Team Fortuna Köln. Die Fortuna stellt die beste Defensive der Liga und kassierte die bislang einzige Niederlage beim 1:2 im Hinspiel an der Hafenstraße. Nur vier Tage später (2. Februar, 19.30 Uhr) steht dann bei RW Ahlen der nächste schwere Brocken vor der Tür. "Es ist wichtig, mit einem Dreier ins neue Jahr zu starten. Der Sieg tut richtig gut. Ich hoffe, dass die Jungs davon viel mitnehmen", erklärte Neidhart.