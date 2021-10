RWO: Terranova verteilt viel Lob - "einfach nur geil"

Rot-Weiß Oberhausen hat durch ein Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 2:1 bei den Sportfreunden Lotte gewonnen. RS hat nach dem Spiel mit Mike Terranova gesprochen.

Durch einen 2:1-Erfolg in Lotte ist Rot-Weiß Oberhausen wieder dick drin im Aufstiegsgeschäft. Tabellenführer Rot-Weiss Essen (28 Punkte) und den Tabellenfünften Rot-Weiß Oberhausen (25) trennen gerade einmal drei Zähler.

Stichwort drei: In der dritten Minute der Nachspielzeit verwandelte Anton Heinz einen 20-Meter-Freistoß für RWO zum 2:1-Sieg. Der Rest war Freude pur bei den Kleeblättern.





RevierSport hat nach dem Spiel mit RWO-Trainer Mike Terranova gesprochen.

Mike Terranova, sind Sie mit so einem Last-Minute-Sieg gealtert oder einfach nur noch voller Energie?

Mike Terranova: "(lacht) Das ist schwer zu sagen. Ich bin ehrlich und muss sagen, dass ich ab der 75. Minute nicht mehr so recht an einen Sieg geglaubt habe."

Warum?

"Wir haben die Anfangsphase des Spiels ein bisschen verpasst. Trotzdem hatten wir unsere Chancen. Der Lotter Torwart Jhonny Peitzmeier war weltklasse. Unfassbar, was er für Dinger herausgeholt hat. Vor allem in der zweiten Hälfte hatten wir vier, fünf super Möglichkeiten, doch der Keeper hat alles entschärft. Wenn er immer so halten würde, dann wäre er mit Sicherheit nicht in der Regionalliga. Ich habe dann gedacht, dass man so ein Spiel einfach nicht mehr gewinnen kann. Umso toller ist es, dass Anton Heinz, der solche Bälle oft trainiert und immer wieder schießt, das Ding aus 20 Minuten reingeknallt hat. Einfach nur geil!"

Nico Klaß war wieder dabei...

"Ja, er hat uns erst am Mittwochmorgen mitgeteilt, dass er sich bereit fühlt. Er hat drei Schmerztabletten genommen und gespielt. Nachher hatte er in beiden Waden Krämpfe. Aber er ist einfach ein Tier und ein sehr wichtiger Spieler für uns. Man hat wieder gesehen, was es ausmacht, wenn Nico dabei ist. Aber auch andere Jungs wie Mike Odenthal, der seit neun Tagen aufgrund eines Lehrgangs zur B-Lizenz nicht trainieren kann, ist unfassbar marschiert. Er ist aktuell eine große Verstärkung. Ihn haben wir zum richtigen Moment in der Saison gepiekst. Es war insgesamt eine super Mannschaftsleistung, inklusive einer tollen Moral nach zuletzt vier sieglosen Spielen. Dieser Dreier tut richtig gut."

Was sagen Sie zur Tabelle?

"Es ist super eng. Das ist doch für uns alle toll, oder? Diese Liga, vor allem in der Spitze, hat eine große Qualität und ist brutal ausgeglichen. Das haben die letzten Spieltage bewiesen. Alle Spitzenmannschaften haben mal ihre Probleme. Ich glaube, dass das auch noch lange so eng zugehen wird. Wir wollen auf jeden Fall lange dranbleiben."

Am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es zu Fortuna Düsseldorf II. Was erwarten Sie für ein Spiel bei dieser U23?

"Die Fortuna ist eine typische U23 - eine Wundertüte. Sie kann dich an guten Tagen schwindelig spielen, wie Essen in der ersten Halbzeit. An schlechten Tagen läuft es überhaupt nicht, wie in Lippstadt. Aber insgesamt ist es eine starke Mannschaft. Seit Nico Michaty da ist, sind sie nur schwer zu schlagen. Er hat eine Fortuna-Reserve vom Abstiegskandidaten zu einem Topteam in der Regionalliga West geformt. Wir werden wieder alles raushauen müssen, um die Punkt mit nach Oberhausen zu nehmen."