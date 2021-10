In Lotte: RWO nutzt RWE-Patzer aus! Siegtor in der Nachspielzeit

Großer Jubel bei Rot-Weiß Oberhausen! Die Kleeblätter konnten den Patzer von Tabellenführer Rot-Weiss Essen ausnutzen und mit einem 2:1-Sieg in Lotte den Rückstand auf RWE verkürzen.

Drei Partien gab es am Mittwoch in der Regionalliga West. In den Nachholspielen spielten der 1. FC Köln II und SV Rödinghausen 2:3, Fortuna Düsseldorf II trotzte Rot-Weiss Essen ein spektakuläres 3:3-Remis ab und Rot-Weiß Oberhausen siegte bei den Sportfreunden Lotte mit 2:1. Anton Heinz ließ die mitgereisten RWO-Fans in der dritten Minute der Nachspielzeit jubeln. Sieg und nur noch drei Punkte Rückstand auf RWE. Die Kleeblätter sind wieder dick im Aufstiegsgeschäft.

"Die Sportfreunde Lotte sind eine Mannschaft, die viel über den Kampf kommt. Sie fighten leidenschaftlich und machen den Gegnern das Leben schwer. Wir müssen dagegenhalten und unsere Stärken einbringen, dann bin ich guter Dinge, dass wir drei Punkte vom Lotter Kreuz nach Oberhausen mitnehmen", hatte RWO-Sportchef Patrick Bauder vor dem Spiel noch gesagt.

Lotte: Peitzmeier - Allmeroth, Minz, Goransch, Terzi (81. Keissoglou) - Han, Brauer, Andzouana (90. Stettin), Domroese - Euschen (69. Nnaji), Aydinel (85. Duhme). Peitzmeier - Allmeroth, Minz, Goransch, Terzi (81. Keissoglou) - Han, Brauer, Andzouana (90. Stettin), Domroese - Euschen (69. Nnaji), Aydinel (85. Duhme). RWO: Heekeren - Winter, Stappmann (90. Öztürk), Klaß, Fassnacht - Propheter (69. Heinz) - Bulut (76. Rexha), Holthaus (86. Holthaus), Odenthal, Obeyapawa - Kreyer. Tore: 1:0 Andzouana (25.), 1:1 Odenthal (45.), 1:2 Heinz (90.+3). Gelb-Rot: Nnaji (90.). Zuschauer: 400.

Die Elf von Mike Terranova, die zuletzt viermal in Serie sieglos blieb und dabei dreimal Unentschieden spielte, nahm sich die Worte des Sportlichen Leiters wohl zu Herzen und fightete am Lotter Kreuz leidenschaftlich. Trotzdem: Wie aus dem Nichts gingen die Gastgeber in Führung. Mit der ersten Torchance traf Exauce Andzouana (25.) für die Sportfreunde Lotte.





RWO erhöhte noch einmal die Schlagzahl und wurde noch vor der Halbzeit belohnt. Mike Odenthal traf mit dem Halbzeitpfiff zum verdienten 1:1-Remis.

In der zweiten Hälfte kämpften beide Mannschaften, doch RWO belohnte sich am Ende für den größeren Aufwand und siegte mit dem 2:1-Siegtreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit! Anton Heinz war der viel umjubelte Held auf Oberhausener Seite - der RWO hat sich nach vier sieglosen Spielen in Folge zurückgemeldet.