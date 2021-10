RWE: Spektakel - Essen holt ein 0:3 in Düsseldorf auf

Im Nachholspiel der Regionalliga West musste Rot-Weiss Essen bei Fortuna Düsseldorf II antreten. RWE holte beim 3:3 ein 0:3 auf und sicherte sich noch einen Zähler.

Das Ziel von Rot-Weiss Essen war klar. Mit einem Sieg im Nachholspiel der Regionalliga West bei Fortuna Düsseldorf II wollte RWE den Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte ausbauen.

Dafür musste nach dem 0:0 gegen Wiedenbrück und 1:1 bei Kölns U21 wieder ein Dreier bei Fortuna Düsseldorf II her, die zuletzt gegen Lippstadt mit 2:5 unter die Räder kamen. In den 90 Minuten kam aber vieles anders. In einer irren Partie schien RWE schon geschlagen, am Ende gab es beim 3:3 doch noch eine Punkteteilung. RWE steht immerhin mit zwei Zählern vor der Konkurrenz.

Düsseldorf II: Gorka - Uchino, Touglo, Corsten, Göckan - Fink, Özkan - Geerkens, Sieben (86. Niemiec), Köther (90. Zorn) - Lobinger (89. Mansfeld) Gorka - Uchino, Touglo, Corsten, Göckan - Fink, Özkan - Geerkens, Sieben (86. Niemiec), Köther (90. Zorn) - Lobinger (89. Mansfeld) RWE: Davari - Plechaty, Herzenbruch, Alonso, Bastians - Grote, Dürholtz (55. Krasniqi) - Young (64. Janjic), Harenbrock (80. Tarnat), Kefkir (72. Voelcke) - Engelmann Schiedsrichter: Lars Bramkamp Tore: 1:0 Köther (7.), 2:0 Lobinger (12.), 3:0 Lobinger (18.), 3:1 Engelmann (37.), 3:2 Janjic (72.), 3:3 Krasniqi (74.) Zuschauer: 1695

Zum Spiel: Im Vergleich zum Auftritt in Köln nahm RWE-Trainer Christian Neidhart mit Cedric Harenbrock für Niklas Tarnat nur eine Änderung vor. Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, dann schockte die Fortuna RWE. Mit dem ersten Torschuss gelang den Hausherren durch Tim Köther das 1:0 (7.). Es kam noch schlimmer. Nach einem langen Ball traf Lex-Tyger Lobinger zum 2:0 - hier sah RWE-Verteidiger Enriqué Rios Alonso ganz schlecht aus. Nach 20 Minuten hatten die Essener Fans, die mit rund 1200 Leuten in die Landeshauptstadt reisten, den Kaffee vollends auf.

Denn RWE lief in einen Konter und Düsseldorf machte aus der dritten Chance das dritte Tor - Lobinger feierte seinen zweiten Treffer. Und RWE? Die kamen offensiv überhaupt nicht zur Geltung. Bis zur 25. Minute, dann hatte Felix Herzenbruch das 1:3 auf dem Kopf - aber er verzog. Besser machte es Simon Engelmann, der RWE noch vor der Pause auf 1:3 heranbrachte. Der Weckruf für die Essener, die noch vor der Pause zwei dicke Chancen durch Isaiah Young und Harenbrock vergaben.

Dennis Gorka vereitelte mehrere RWE-Einschussmöglichkeiten

Nach der Halbzeit war der Schwung bei RWE vorerst wieder weg - bis zur 65. Minute gab es keine Chance auf das 2:3. Dann hatte Engelmann das 2:3 auf dem Fuß, aber Fortuna-Keeper Dennis Gorka reagierte stark. Zwei Minuten später war wieder Gorka zur Stelle, diesmal rettete er gegen den eingewechselten Zlatko Janjic. In Minute 72 ging das Duell an Janjic, der für RWE aus kürzester Distanz auf 2:3 verkürzen konnte. Und kurz danach packte der ebenfalls eingewechselte Krasniqi einen Strahl aus - das 3:3!

Dann meldete sich die Fortuna wieder - Köther stand auf einmal frei vor RWE-Torwart Daniel Davari, der den Ball an die Latte lenkte (78.). Bei der anschließenden Ecke kam Oliver Fink frei zum Kopfball, der Ball ging knapp vorbei. Was für eine Partie. Denn auch RWE hatte noch einen auf dem Kopf. Aber Janjic verfehlte das Tor in der 85. Minute um Haaresbreite.

Damit hatten beide Teams ihr Pulver verschossen. Es blieb beim spektakulären 3:3-Unentschieden. Für RWE das dritte Remis in Serie.