RWE in Düsseldorf: Auf diese Elf setzt Trainer Christian Neidhart

In der Regionalliga West tritt Rot-Weiss Essen am Mittwochabend (19.30 Uhr, RS-Liveticker) bei der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf an. Hier die letzten Infos.

Rot-Weiss Essen will sich nach der Nullnummer gegen Wiedenbrück und dem 1:1-Remis bei Kölns U21 am Mittwochabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) mit einem Sieg bei der U23 von Fortuna Düsseldorf zurückmelden. Ein Dreier in der Landeshauptstadt ist das klare Ziel des Tabellenführers: "Bei uns ist es egal, wo wir spielen: Wir fahren zu jeder Partie, um zu gewinnen! Bislang haben wir gegen alle Teams von oben gepunktet. Wir wollen die Englische Woche mit sieben Punkten abschließen und gegen Düsseldorf und Alemannia Aachen gewinnen", betonte der Essener Chef-Trainer vor dem Spiel. So spielt RWE in Düsseldorf: Davari - Plechaty, Herzenbruch, Alonso, Bastians - Grote, Dürholtz - Young, Harenbrock, Kefkir - Engelmann. Davari - Plechaty, Herzenbruch, Alonso, Bastians - Grote, Dürholtz - Young, Harenbrock, Kefkir - Engelmann. Bank: Golz, Zimmerling, Voelcke, Tarnat, Heim, Langesberg, Krasniqi, Janjic, Kaiser Fortuna Düsseldorf II: Gorka - Uchino, Touglo, Corsten, Göckan - Fink, Özkan - Geerkens, Sieben, Köther - Lobinger. Bank: Langhoff, Papalia, Kuhinja, Niemiec, Ludwig, Zorn, Hirschberger, Kalonji, Mansfeld. Im Vergleich zum Köln-II-Spiel: Harenbrock ersetzt Tarnat Mit dieser Elf will Christian Neidhart gegen die U23 der Düsseldorfer siegen: Im Tor steht Daniel Davari, davor bilden Sandro Plechaty, Enrique Rios Alonso, Felix Herzenbruch und Felix Bastians die Viererkette. Auf der Doppelsechs agieren Kapitän Dennis Grote und Luca Dürholtz. Im offensiven Mittelfeld sollen Isaiah Young über rechts, Oguzhan Kefkir über links sowie Cedric Harenbrock im Zentrum den einzigen RWE-Stürmer Simon Engelmann bedienen. Heißt: Im Vergleich zum Auftritt in Köln nimmt Neidhart mit Harenbrock für Niklas Tarnat nur eine Änderung vor. Auf Daniel Heber (Wadenbeinbruch), Kevin Holzweiler (Kreuzbandriss), David Sauerland (muskuläre Probleme) und Michel Niemeyer (Sehnenverletzung) muss RWE-Trainer Neidhart weiterhin verzichten. Die Düsseldorfer, die zuletzt 2:5 in Lippstadt unterlagen, erwarten in Essen einen sehr starken Gegner - rechnen sich aber auch eine Chance auf Punkte aus. "Sie werden wieder voll auf Sieg spielen. Es ist die beste Mannschaft der Liga und Aufstiegsfavorit Nummer eins. Wir werden alles in die Waagschale, um den Favoriten zu ärgern", verspricht Fortuna-II-Trainer Michaty.

