Düsseldorf II mit Pleite: Gegen RWE soll alles besser werden

Die U23 von Fortuna Düsseldorf hat sich eine unerwartete 2:5-Pleite beim SV Lippstadt 08 eingefangen. Am Mittwoch steht das Nachholspiel gegen Rot-Weiss Essen auf dem Programm.

Schon zur Halbzeit hieß es 0:4 aus Sicht der Reserve von Fortuna Düsseldorf beim SV Lippstadt. "Wir haben es in den ersten 20 Minuten richtig gut gemacht. Dann waren wir unsortiert und kassieren die Tore. Vor allem bei den Standards sahen wir nicht gut aus", resümierte Nico Michaty die ersten 45 Minuten in der Liebelt-Arena.

In Durchgang zwei kam die Fortuna schnell durch Nicolas Hirschberger und Jona Niemiec auf 2:4 heran, doch zu einer Wende reichte es nicht mehr. "Jona hat dann das 3:4 auf dem Fuß, wenn das Ding reingeht, dann wäre es vielleicht noch einmal spannend geworden. Doch nach dem 2:5 war es vorbei. Wir müssen jetzt regenerieren und uns sehr gut auf Essen vorbereiten. Am Mittwoch geht es schon weiter und da müssen wir einiges besser machen als in Lippstadt", weiß Michaty.

Rot-Weiss Essen gastiert dann ab 19.30 Uhr (RevierSport-Liveticker) am Flingern Broich. Gegen Lippstadt hatte die Fortuna gerade einmal 14 gesunde Spieler zur Verfügung. Timo Oberdorf und Phil Sieben weilten bei den Profis. Jamil Siebert, Tim Corsten, Daniel Brice Ndouop und Mert Gökcan fehlten verletzungsbedingt. "Ich hoffe, dass einige Jungs zurückkehren. Die Profis spielen ja auch am Mittwoch im DFB-Pokal. Noch weiß ich nicht, wer uns gegen RWE zur Verfügung stehen wird", berichtet Michaty.

Doch der 48-jährige Fußballlehrer weiß, dass seine Schützlinge eine sehr schwere Aufgabe erwartet. Es kommt schließlich der Spitzenreiter in die Landeshauptstadt, der zuletzt gegen Wiedenbrück (0:0) und die U21 des 1. FC Köln (1:1) Federn ließ. "Sie werden wieder voll auf Sieg spielen. Es ist die beste Mannschaft der Liga und Aufstiegsfavorit Nummer eins. Wir werden alles in die Waagschale, um den Favoriten zu ärgern", verspricht Michaty.