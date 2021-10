Regionalliga: RWE-Remis in Köln - Engelmann verschießt Elfer

In der Regionalliga West trennten sich der 1. FC Köln II und Rot-Weiss Essen 1:1 (0:1)-Remis. Simon Engelmann verschoss für den Tabellenführer aus Essen einen Elfmeter.

Rot-Weiss Essen bleibt auch nach dem 13. Spieltag Tabellenführer der Regionalliga West. Doch nach dem 1:1 bei der U21 des 1. FC Köln - dem zweiten Remis in Serie - ist der Vorsprung auf die Verfolger Fortuna Köln, Wuppertaler SV und Preußen Münster auf einen beziehungsweise zwei Zähler geschmolzen. Allerdings hat RWE gegenüber diesen Teams noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Das 1:1 in Köln vor 1400 Zuschauern ging für beide Mannschaften in Ordnung.

Die U21 des 1. FC Köln begann sehr offensiv und selbstbewusst. So gehörte auch den Hausherren der erste Abschluss der Partie: Kölns Marvin Obuz scheiterte aus 15 Metern an RWE-Keeper Daniel Davari. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet hatten ihre Probleme, in diesem intensiven Spiel zu ihren gewohnten Stärken zu finden.

In der 13. Minute zog Simon Engelmann nach einem abgeblockten Freistoß aus 16 Metern ab und prüfte FC-Keeper Julian Roloff. Die erste Essener Torszene. Die nächste Chance sollte nicht lange auf sich warten lassen. Dennis Grote bediente Engelmann (18.), der aus der Drehung abzog und den Tabellenführer aus dem Nichts in Führung brachte - eine kalte Dusche für die bis dahin starken Kölner.





Der FC-Nachwuchs war sichtlich geschockt. RWE versuchte diese Errstartheit auszunutzen und wurde immer stärker. Doch zu echten Torchancen reichte es nicht. Dafür aber auf der Gegenseite. Die große Möglichkeit für die Elf von Mark Zimmermann zum 1:1 hatte Lukas Nottbeck (37.). Davari parierte mit dem Fuß gegen den einschussbereiten Nottbeck, der von Tim Lemperle mustergültig frei gespielt wurde. Nur drei Minuten später dann ein großer Aufschrei im Essener Strafraum. Lemperle dribbelte in die Gefahrenzone und wurde gelegt, doch der Schiedsrichter sah hier mehr eine Schwalbe als ein Foulspiel. Im Gegenzug dann der Elfmeter-Pfiff: Simon Engelmann wurde von Oliver Laux geschubst und es gab den Strafstoß. Engelmann trat an und scheiterte an Roloff. Mit dieser ereignisreichen Schlussphase ging es in die Halbzeitpause.

1. FC Köln II: Roloff - Cestic, Laux, Nottbeck (82. Örnek), Katterbach - Petermann (77. Waldminghaus), Olesen, Castrop (77. Kraus), Obuz (85. Futkeu) - Dietz, Lemperle. Roloff - Cestic, Laux, Nottbeck (82. Örnek), Katterbach - Petermann (77. Waldminghaus), Olesen, Castrop (77. Kraus), Obuz (85. Futkeu) - Dietz, Lemperle. Rot-Weiss Essen: Davari - Plechaty, Rios Alonso, Bastians, Herzenbruch - Grote, Tarnat (74. Harenbrock) - Young (85. Voelcke), Dürholtz, Kefkir (85. Krasniqi) - Engelmann (68. Janjic). Schiedsrichter: David-Markus Koj Tore: 0:1 Engelmann (18.), 1:1 Castrop (72.). Besonderes Vorkommnis: Engelmann (40.) verschießt einen Foulelfmeter. Gelbe Karten: Petermann, Castrop - . Zuschauer: 1400

In der zweiten Hälfte tasteten sich die Mannschaften erst einmal ab. Köln wollte gefährlich werden, doch die Essener wussten dies zu verhindern - bis zur 58. Minute. Nach einem gefährlichen FC-Konter war aber Davari zur Stelle. Doch Kölns nächster Konter saß: RWE ließ sich bei einer eigenen Führung erneut auskontern, zunächst konnte Davari noch klasse parieren, gegen den Schuss von Jens Castrop (72.) war er allerdings machtlos.

RWE zeigte sich wütend und versuchte noch einmal alles. Doch mehr als ein Fernschuss von Sandro Plechtay (79.) kam dabei nicht heraus. Es blieb beim leistungsgerechten 1:1-Remis. RWE konnte damit die Tabellenführung verteidigen und kann diese mit einem Sieg im Nachholspiel bei Fortuna Düsseldorf II (Mittwoch, 27. Oktober 2021, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf vier Punkte ausbauen.