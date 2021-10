Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen gastiert am Mittwoch bei Fortuna Düsseldorf II. RevierSport hat im Vorfeld mit Trainer Christian Neidhart gesprochen.

Für Rot-Weiss Essen steht am Mittwochabend (19.30 Uhr) bereits das zweite Auswärtsspiel binnen weniger Tage gegen eine Zweitvertretung an. Die Elf von Trainer Christian Neidhart ist zu Gast bei der U23 von Fortuna Düsseldorf im Paul-Janes-Stadion.

Am Samstag spielte RWE 1:1 beim 1. FC Köln II. Der Coach betonte nach dem Abpfiff, dass sein Team "zwei Punkte verloren" habe. Diese Meinung hat der Fußballlehrer nicht geändert: "Wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen. Man sollte allerdings auch bedenken, dass Köln an diesem Tag eine Top-Mannschaft mit mehreren Bundesliga-Spielern auf dem Platz hatte. Ich kann relativ wenig damit anfangen, wenn ich höre, dass wir so Teams locker besiegen müssen. Da sollte man schon den Ist-Zustand bewerten. Trotzdem gibt es natürlich einige Dinge, die wir verbessern können", erklärte Neidhart und führt aus: "Wir haben individuell noch Luft nach oben. In der Schlussphase haben wir vogelwild verteidigt. Da wünsche ich mir deutlich mehr Kompaktheit, Sicherheit und Ruhe. Das müssen wir einfach besser machen. Natürlich wollten wir auf das 2:0 gehen, aber Köln hat es gut verteidigt. Das muss man auch anerkennen."

In Düsseldorf peilt der Spitzenreiter den sechsten Auswärtssieg an und möchte sich tabellarisch wieder etwas von der Konkurrenz absetzen. Durch drei Unentschieden in den vergangenen vier Partien schmolz der Vorsprung auf die Verfolger und die Spitzengruppe rückte enger zusammen. Der 53-Jährige erwartet eine ähnliche Partie wie am Samstag: "Bei Düsseldorf ist es ebenfalls abhängig von den Profi-Verstärkungen. Das ist alles reine Spekulation. Sie stehen tabellarisch gut da. Eine Sache ist klar: Für uns gibt es keine einfachen Spiele. Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen, um drei Punkte einzufahren."

Wir wollen die Englische Woche mit sieben Punkten abschließen und gegen Düsseldorf und Alemannia Aachen gewinnen. Der Coach gibt eine klare Marschroute vor.

Ein Dreier in der Landeshauptstadt ist derweil das klare Ziel des Tabellenführers: "Bei uns ist es egal, wo wir spielen: Wir fahren zu jeder Partie, um zu gewinnen! Bislang haben wir gegen alle Teams von oben gepunktet. Wir wollen die Englische Woche mit sieben Punkten abschließen und gegen Düsseldorf und Alemannia Aachen gewinnen", betonte der Essener Chef-Trainer.

Daniel Heber (Wadenbeinbruch), Kevin Holzweiler (Kreuzbandriss), David Sauerland (muskuläre Probleme) und Michel Niemeyer (Sehnenverletzung) fallen weiter aus. U19-Kapitän Guiliano Zimmerling ist dagegen wieder fit und steht im Kader.