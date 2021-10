Vier Spiele, drei Punkte: RWO-Manager will nichts von Krise hören

Rot-Weiß Oberhausen reist am Mittwoch (19.30 Uhr) zum Nachholspiel zu den Sportfreunden Lotte. Ein Sieg am Lotter Kreuz ist Pflicht, wie Sportchef Patrick Bauder betont.

Lange Zeit lieferte sich Rot-Weiß Oberhausen nahezu ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Spitzenreiter Rot-Weiss Essen. Ein, zwei, drei Punkte trennten die Kontrahenten meistens. In den letzten Wochen ist der RWE-Vorsprung jedoch auf fünf Zähler angewachsen. RWO ist aktuell Tabellensechster.

Das hat auch Gründe. Vor allem ergebnistechnisch. Denn die Kleeblätter konnten keine der letzten vier Begegnungen siegreich bestreiten, spielten dreimal Remis (Straelen, Essen, Wuppertal) und verloren gegen Fortuna Köln (0:2). Mit einem Sieg in Lotte am Mittwochabend (19.30 Uhr) will RWO zurück in die Erfolgspur finden und bis auf Platz vier vorrücken.

RevierSport hat am Dienstag mit RWO-Sportchef Patrick Bauder (31) gesprochen.

Patrick Bauder, warum läuft es aktuell nicht bei Rot-Weiß Oberhausen?

Patrick Bauder: "Wir haben in den letzten vier Partien gegen drei Topmannschaften gespielt. In jedem Topspiel haben wir leider gravierende individuelle Fehler begangen, die uns Punkte gekostet haben. Das war so beim 1:1 in Essen und Wuppertal sowie zuletzt beim 0:2 gegen Fortuna Köln. Diese blöden Fehler nutzen die Mannschaften aus. Das müssen wir schnell ändern. Das darf uns in der Häufigkeit nicht passieren. Ich würde sagen, dass uns aktuell nur die zwei Punkte gegen Straelen fehlen. Dieses Heimspiel hätten wir gewinnen müssen."

Wenn man als Topmannschaft innerhalb der ersten zwölf Spieltage vier Begegnungen in Folge nicht gewinnt, kann man durchaus von einer Krise, oder zumindest Ergebnis-Krise sprechen, oder?

Nein! Wir lassen uns da nichts einreden. Wir haben keine Krise. Wir waren in den vergangenen Spielen mental immer voll auf der Höhe. Wir waren bissig und gallig. Wir wollten die Siege einfahren, leider haben uns die individuellen Fehler Punkte gekostet. Wir wollen in Lotte in die Erfolgsspur zurückkehren. Wenn wir unsere Fehler abstellen und die Qualität auf den Rasen bringen, dann werden wir das Spiel auch gewinnen."

12 von 38 Spielen sind absolviert. Wie fällt denn ihr Zwischenfazit nach gut einem Drittel der Saison aus?

"Ich bin kein Freund von Zwischenbilanzen. Aber diese Frage können Sie mir gerne noch einmal nach dem Lotte-Spiel stellen, wenn die Tabelle geradegerückt ist und alle Mannschaften dann 13 Begegnungen absolviert haben."

Wie sieht es vor dem Lotte-Spiel im RWO-Lazarett aus?

Nico Klaß kann noch nicht spielen. Die Prellung aus dem Essen-Spiel ist schon sehr stark. Wir wissen noch nicht, wann uns Nico wieder zur Verfügung steht. Aktuell kann er nur im Kraftraum arbeiten. Tanju Öztürks Einsatz steht noch auf der Kippe.

Was erwartet die Mannschaft in Lotte?

"Die Sportfreunde Lotte sind eine Mannschaft, die viel über den Kampf kommt. Sie fighten leidenschaftlich und machen den Gegnern das Leben schwer. Wir müssen dagegenhalten und unsere Stärken einbringen, dann bin ich guter Dinge, dass wir drei Punkte vom Lotter Kreuz nach Oberhausen mitnehmen."