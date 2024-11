Am Sonntag empfängt die Spvg Schonnebeck den ETB Schwarz-Weiß Essen. Die Gäste können sich im Topspiel über Unterstützung aus den USA freuen.

Wohl noch nie war die Ausgangslage vor dem Essener Oberliga-Derby so brisant. Am Sonntag (15 Uhr, RS-Liveticker) empfängt die Spvg Schonnebeck den ETB Schwarz-Weiß Essen - und damit der Spitzenreiter seinen ersten Verfolger.

Auf Kampfansagen wartet man im Vorfeld vergeblich. Vielmehr sind es lobende Worte, die man in Schonnebeck für den ETB findet. Umgekehrt gilt das ebenfalls. Julian Stöhr, Trainer der Schwarz-Weißen, gerät beim Blick auf den kommenden Gegner regelrecht ins Schwärmen.

"Schonnebeck hat in acht Heimspielen acht Siege geholt. Sie besitzen die mit Abstand beste Offensive und die zweitbeste Defensive. Sie haben ihre Heimspiele teilweise richtig hoch gewonnen und wenn man sich zusätzlich die Torjägertabelle der Oberliga Niederrhein anschaut, dann braucht man eigentlich gar nichts mehr dazu zu sagen, was uns am Sonntag erwartet. Schonnebeck ist ein absoluter Topgegner und aktuell das Nonplusultra der Liga."

Zugleich verwies der Coach auf die eigenen Stärken: "Die wollen wir im Spiel auch zeigen. Am Sonntag werden wir alles versuchen, um den Abstand zu verkürzen. Das ist unser Ziel." Vier Punkte beträgt der Rückstand des ETB auf die Spielvereinigung aktuell.

Während Schonnebeck mit Arne Wessels den Top-Torjäger der Oberliga in den eigenen Reihen weiß, steht beim ETB einer der besten Torhüter der Liga zwischen den Pfosten: der US-Amerikaner Ryan Valentine, der nach RS-Informationen längst von höherklassigen Vereinen beobachtet wird - unter anderem von Rot-Weiss Essen.

Im Derby dürfte der 22-Jährige besonders motiviert sein. Denn seine Eltern werden sind aus Kalifornien nach Essen gekommen und werden die Partie live am Schetters Busch verfolgen. In den Sozialen Medien veröffentlichten die Schwarz-Weißen ein Foto, das die Familie Valentine in den Räumlichkeiten des Vereins zeigt - in ETB-Kleidung. ETB-Angaben zufolge haben sie die rund 10.000 Reisekilometer explizit für das Derby auf sich genommen. Ob sie als Glücksbringer fungieren können, zeigt sich dann am Sonntag...