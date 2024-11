Stadtderby in Essen. Die SpVg Schonnebeck und der ETB SW Essen wollen aufsteigen. Wir schauen uns beide Teams vor dem Knaller genau an.

Die SpVg Schonnebeck trifft im Knaller des 16. Spieltags der Oberliga Niederrhein auf den ETB SW Essen. Ein Essener Derby, der Erste gegen den Zweiten.

Beide Teams wollen in die Regionalliga, daher steigt die Spannung vor dem Anstoß am Sonntag (1. Dezember, 15 Uhr). Vier Punkte beträgt der Vorsprung der Schonnebecker, daher steht fest: Gewinnt die Elf von Trainer Dirk Tönnies, ist der ETB erst einmal etwas abgehängt.

Bei einem ETB-Dreier wird es richtig eng an der Spitze. Wir vergleichen die beiden Teams vor dem Anpfiff.

Stadien: Schetters Busch (2000 Plätze) vs. Uhlenkrug (9950 Plätze)

Zuschauerschnitt: Schonnebeck (344) vs. ETB (307)

Beste Stürmer: Schonnebeck Arne Wessels (18 Tore), Conor Tönnies (neun Tore) vs. ETB Niko Bosnjak und Lukas Korytowski (beide 7 Treffer)

Kadergröße: Schonnebeck (26 Spieler) vs. ETB (29 Spieler)

Altersschnitt: Schonneeck (24,9 Jahre) vs. ETB (23.9 Jahre)

Offensive: Schonnebeck 55 erzielte Tore vs. ETB 32 erzielte Treffer

Defensive: Schonnebeck 14 kassierte Tore vs. ETB 17 kassierte Treffer

Längste Siegesserie: Schonnebeck 6 Spiele (01. Sept. - 02. Okt.) vs. ETB (7 Spiele (01. Sept. - 06. Okt.)

Sieglosserie: Schonnebeck (1 Spiel (03. Nov.) vs. ETB (2 Spiele (16. Okt. - 20. Okt.)

Höchster Sieg: Schonnebeck (8:1 gegen die Sportfreunde Baumberg am 02. Okt. 2024) vs. ETB (4:1 gegen den 1. FC Kleve am 17. Nov. 2024)

Höchste Niederlage: Schonnebeck (0:2 gegen den SC St. Tönis am 20. Okt. 2024) vs. ETB (0:2 gegen die SSVg Velbert am 16. Okt. 2024)

Am längsten torlos: Schonnebeck (1 Spiel (03. Nov.) vs. ETB (1 Spiel (16. Okt.)

Gewonnene Partien: Schonnebeck (11 und damit 73,3 Prozent aller Partien) vs. ETB (10 und damit 66,7 Prozent aller Partien)

Spiele ohne Gegentor: Schonnebeck (3 Spiele (15. Sept. - 29. Sept.) vs ETB (2 Spiele (15. Sept. - 18. Sept.)

Bilanz: 15 Partien gab es bisher. 7 gingen an Schonnebeck, drei Mal teilte man sich die Punkte, fünf Mal gewann der ETB.