Concordia Wiemelhausen kämpft in der Oberliga Westfalen ums Überleben. Trainer Jürgen Heipertz spricht über seinen ausgedünnten Kader und die Belastung durch weitere Verletzungen.

Concordia Wiemelhausen zeigte am vergangenen Spieltag beim Debüt von Interimstrainer Jürgen Heipertz große Moral und erkämpfte gegen den SV Schermbeck nach zweimaligem Zwei-Tore-Rückstand ein Unentschieden.

Die kommenden Spiele in der Oberliga Westfalen werden nicht leichter: Starke Gegner (in den drei Partien bis zur Winterpause geht es gegen Münster II, Erkenschwick und Verl II) und zusätzliche Ausfälle setzen dem ohnehin schon ausgedünnten Kader des Aufsteigers weiter zu.

Die Concordia hat bewiesen, dass sie unter Druck punkten kann. Doch reicht das für den Klassenerhalt in der Oberliga? Heipertz sieht weiterhin spielerische Lücken: „Wir haben uns defensiv oft falsch verhalten, das sind wir im Training nochmal durchgegangen.“

Um die Klasse zu halten, braucht Wiemelhausen aber auch einen vollständigen Kader.

Neben den beiden Toptorjägern Patrick Sacher und Tim Wasserloos, die auf unbestimmte Zeit ausfallen, fehlt auch der Torschütze vom letzten Spieltag, Atakan Uzunbas. Nach seinem wichtigen Treffer gegen Schermbeck ist Uzunbas aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt.

Zudem musste Verteidiger Christopher Schmidt verletzt ausgewechselt werden. Heipertz startet somit nur mit einem nominellen Innenverteidiger in die Spielwoche und betont: „Wir müssen die Moral aus dem letzten Spiel in die kommenden Partien nehmen, nur so kann es gehen.“

Mit zehn Punkten aus 15 Spielen steht die Concordia im Tabellenkeller. Dennoch ist man sich der Lage bewusst: "Wir haben uns letztes Jahr entschieden, den Schritt in die Oberliga zu wagen und müssen jetzt sehen, wie wir zurechtkommen", erklärt Heipertz.

Am Sonntag gastiert Concordia Wiemelhausen bei Preußen Münster II. Die Preußen könnten mit ihrer starken Offensive (36 Tore) der schwachen Defensive der Concordia echte Probleme bereiten. Mit 50 Gegentoren kassiert die Concordia die zweitmeisten Treffer in der Oberliga. ‚Preußen Münster ist offensiv stark besetzt, aber wir werden uns taktisch gut vorbereiten und kämpfen‘, sagt Heipertz selbstbewusst

Anpfiff der Partie ist um 14:30 Uhr an der Sportanlage Glücksburger Straße.