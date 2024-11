Viele Tore fielen am 16. Spieltag der Oberliga Westfalen: Allein in Bochum-Wiemelhausen sahen die Zuschauer acht Treffer.

Der 16. Spieltag der Oberliga Westfalen hatte einige interessante Paarungen zu bieten: Neben dem 3:0-Derbysieg des VfL Bochum II gegen die SG Wattenscheid 09 stand auch das Topspiel zwischen ASC Dortmund und dem 1. FC Gievenbeck sowie das erste Spiel von Wiemelhausen-Interimstrainer Jürgen Heipertz an.

Im Topspiel zwischen dem ASC Dortmund und dem 1. FC Gievenbeck, die vor der Partie punktgleich auf die Aufstiegsplätze schielten, setzte sich der Gastgeber aus Dortmund mit 3:2 durch. Schon zur Pause stand es 3:1 für die Heimmannschaft. Zwar verkürzte der Gast aus Münster noch auf 3:2, doch der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit blieb Ergebniskosmetik. Der ASC Dortmund gewinnt verdient und hält damit den Anschluss an die Aufstiegsränge.

Das 2:2-Unentschieden zwischen Victoria Clarholz und Rot Weiss Ahlen bringt keinen von beiden so richtig weiter. Nachdem Clarholz das Spiel drehte kann Ahlen sich froh schätzen, in der Nachspielzeit noch in Person von Marvin Pourié ausgeglichen zu haben.

Eine emotionale Achterbahnfahrt erlebten die Zuschauer an der Glücksburger Straße bei Concordia Wiemelhausen. Das erste Spiel unter Interimscoach Jürgen Heipertz hatte es in sich: Kevin Schacht sorgte mit einem Doppelpack für eine 2:0-Pausenführung für die Gäste aus Schermbeck, ehe das Torfestival in Durchgang zwei eingeläutet wurde. Wiemelhausen glich binnen weniger Minuten durch Burak Yerli und Pascal Zippel aus (46., 54.), ehe Schermbeck ebenfalls mit einem Doppelschlag von Eren Özat und Timur Karagülmez (60., 63.) antwortete und so wieder mit zwei Toren Abstand in Führung ging.

Die Weichen waren auf Auswärtssieg gestellt - doch durch einen Treffer von Joker Atakan Uzunbas (83.) flammte erneut Hoffnung bei der Heimmannschaft auf. Der Wahnsinn nahm kein Ende: In der Nachspielzeit traf Fatih Öztürk zum umjubelten 4:4-Ausgleichstreffer.

Zu Hause punktlos blieben die SpVgg Vreden sowie Eintracht Rheine. Vreden verlor 0:2 gegen den SC Verl II, der damit an die Aufstiegsränge anklopft. Die Eintracht aus Rheine verlor ihr Heimspiel gegen Westfalia Ryhnern mit 1:2.

Einen ungefährdeten Auswärtssieg fuhr der SV Lippstadt bei der SG Finnentrop/Bamenohl ein, die den Anschluss so langsam den Anschluss an entspanntere Tabellenregionen verliert. Beim 3:0-Auswärtssieg trafen Joel Amadi (34.), Maximilian Franke (69.) und der eingewechselte David Dören (79.).

Aufgrund des Wintereinbruchs wurde das Spiel zwischen den Sportfreunden Siegen und der SpVgg Erkenschwick abgesagt, ebenso die Partie TuS Ennepetal gegen Preußen Münster II. Schlusslicht Bövinghausen hatte spielfrei.