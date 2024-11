Der VfL Bochum hat mit seiner U21-Mannschaft das Oberliga-Derby gewonnen. Gegen die SG Wattenscheid gab es einen 3:0-Sieg.

Im Ruhrstadion stand an diesem Samstagnachmittag das erste Derby zwischen dem VfL Bochum und der SG Wattenscheid 09 an. Das wollten sich 6000 Zuschauer bei winterlichen Temperaturen nicht entgehen lassen. Sie sahen, wie sich der Gastgeber mit fünf Profis in der Startelf mit 3:0 durchsetzte.

Mit Pyrotechnik und Pfiffen bei Herbert Grönemeyers "Bochum" trugen die Wattenscheider Fans zur Derby-Atmosphäre bei. Das Geschehen auf dem Rasen konnte zunächst noch nicht mithalten.

Eine halbe Stunde verging bis zur ersten Großchance. Die vergab Bochum-Profi Agon Elezi fast schon fahrlässig, als er den Ball übers freie Tor schoss (30.).

Wattenscheid verteidigte gut, blieb in der Offensive aber blass. Bitter aus Sicht der Gäste: Kurz vor der Pause kassierten sie das 0:1 (43.). Dem Kopfball-Treffer von Mohamed Tolba ging ein Eckball voraus - Wattenscheids Trainer Christopher Pache hatte davor im Vorfeld noch explizit vor der Standardstärke des VfL gewarnt.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Gastgeber aufs 2:0. Wattenscheid strahlte hingegen nur nach einer Eckball-Variante Gefahr aus (59.). Aber immerhin hielten die 09er die Begegnung offen.

Zumindest bis kurz vor Schluss. In der 85. Minute sorgte der VfL für die Entscheidung. Benjamin Dreca schob nur Augenblicke nach seiner Einwechslung zum 2:0 ein - die Entscheidung. Da war das 3:0 durch Leon Bernsdorf in der Nachspielzeit kaum mehr als eine Randnotiz.

Mit dem Sieg festigte die Mannschaft von Trainer Heiko Butscher die Tabellenführung. Die SGW muss nach zwei Spielen ohne Niederlage hingegen einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Für den VfL steht am kommenden Wochenende das Gastspiel bei Eintracht Rheine an (1. Dezember, 14.30 Uhr), Wattenscheid empfängt zeitgleich Rot Weiss Ahlen.

VfL Bochum U21 - SG Wattenscheid 3:0

Bochum: Rölleke - Bernsdorf, Hülsenbusch, Tasic (89. Heuser), Tolba, Bamba (74. Abdat), Jahn, Koerdt (83. Nana), Holtkamp, Elezi (61. Özdemir), Kojic (62. Dreca)

Wattenscheid: Lenuweit - Kaminski (81. Habitz), Gabriel, Kacmaz (46. Sindermann), Sarli (70. Seltana), El Mansoury, Firat, Renke (65. Lewicki), Yesilova (70. Kouonang), Nnaji, Broos

Tore: 1:0 Tolba (42.), 2:0 Dreca (85.), 3:0 Bernsdorf (90.+1)

Schiedsrichter: Sven Wensing

Zuschauer: 6000