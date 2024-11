In der Oberliga Westfalen gibt es einen Trainerwechsel - einen überraschenden noch dazu. Ein Kellerkind trennt sich vom Aufstiegstrainer.

Als Concordia Wiemelhausen im Sommer überraschend in die Oberliga Westfalen aufstieg, war Trainer Carsten Droll der gefeierte Mann. Rund ein halbes Jahr später muss der Erfolgscoach gehen. Die Bochumer haben sich von Droll getrennt, das bestätigten die Verantwortlichen gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ).

Für die vier Spiele bis zur Winterpause setzt Wiemelhausen auf eine Interimslösung. Jürgen Heipertz, früher schon für mehrere Jahre bei der Concordia an der Seitenlinie, übernimmt im Jahresendspurt. Zum Start der Vorbereitung auf die Rückserie soll eine Dauerlösung gefunden sein.

Hinter dem Oberliga-Neuling liegen sportlich schwierige Monate. Erst drei Siege gelangen, Wiemelhausen steckt als Vorletzter tief im Abstiegskampf. Anlass für den Trainerwechsel ist das aber nicht. Laut WAZ-Bericht (hier lesen) wollte der Verein sogar mit Droll verlängern.

Das Droll-Aus ist der dritte Trainerwechsel in dieser Oberliga-Saison. Zuvor gab es Änderungen beim SV Schermbeck (von Sleiman Salha zu Engin Yavuzaslan) und TuS Bövinghausen (Baris Özbek zu Danny Voß).

Doch der A-Lizenzhaber schlug einen Verbleib über den Sommer hinaus aus - und die Verantwortlichen zogen ihre Konsequenzen. "Nach Gesprächen mit dem Sportlichen Leiter Benjamin Hartlieb sind wir anschließend zu dem Schluss gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden", erklärt der erste Vorsitzende Heiner Hanefeld. "Diese Trennung hat nichts mit sportlichen Kriterien zu tun. An der Person Carsten Droll und seiner Arbeit gibt es absolut nichts auszusetzen."

Neben Droll geht auch Co-Trainer Steffen Köhn. Marvin Rehder, ebenfalls Teil des Trainerstabs, bleibt hingegen im Verein. "Ich bedaure diese Entscheidung, denn ich hätte natürlich gerne noch bis zum Ende dieser Saison in Wiemelhausen weitergearbeitet. Gleichzeitig respektiere ich sie aber auch. Das war ein ganz normaler Vorgang", erklärt Droll in der WAZ.

Wie sich der Wechsel an der Seitenlinie auf die Mannschaft auswirkt, zeigt sich am Samstag. Dann gastiert Schermbeck in Bochum (14.30 Uhr, RS-Liveticker). Ehe die Winterpause beginnt, stehen noch Duelle mit Preußen Münsters U23, der SpVgg Erkenschwick und der U23 des SC Verl an.