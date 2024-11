Die SpVg Schonnebeck verteidigt dank des 4:1 beim 1. FC Monheim die Tabellenführung der Oberliga Niederrhein. Rote Karte entscheidet das Spiel mit.

Die SpVg Schonnebeck bleibt das Maß aller Dinge in der Oberliga Niederrhein. Beim 1. FC Monheim gewann die Elf von Dirk Tönnies am Ende verdient mit 4:1 (0:0), nachdem man knapp 30 Minuten in Überzahl agiert hat.

Youssef El Boudihi schickte mit seinem unschönen Einsteigen seine Farben auf die Verliererstraße. Denn bis zur 62. Minute hielt der 1. FC Monheim gut mit, setzte immer wieder Nadelstiche gegen den Favoriten aus Essen. Doch das grobe Foulspiel El Boudihis, verbunden mit der Roten Karte, gab den Gästen noch einmal Auftrieb.

„Das waren schwere Bedingungen hier. Der Rasen war nicht schön zu bespielen. Dann die Rote Karte, die man sicher geben kann, und unser Doppelschlag, das alles brachte uns auf die Siegerstraße“, äußerte sich ein kämpferischer Dirk Tönnies nach den 90 Minuten im RevierSport-Gespräch zufrieden. „Die fünf bis zehn Minuten vor dem Gegentor haben mir nicht so gut gefallen. Wir haben den Gegner da zu sehr ins Spiel kommen lassen. Aber der Doppelpack zum Ende zeigte auch unsere Klasse“, analysierte der Gästetrainer nach dem Spiel.

Die 250 Zuschauer im Monheimer Rheinstadion sahen somit einen Spitzenreiter, der seinen Vier-Punkte-Vorsprung vor dem Lokalrivalen ETB halten konnte. Und genau gegen diesen findet in 14 Tagen das große Derby statt. „Klar, wir freuen uns ungemein und hoffen auf eine große Kulisse“, blickte Tönnies bereits voller Vorfreude auf den 1. Advent. „Wir wollen die 1.000er-Marke am Schettersbusch knacken“, will der langjährige „Schwalben“-Trainer die erste Kerze vor einer großen Fangemeinde anzünden.

Bei der aktuellen Tabellenkonstellation sollte die angepeilte Marke keine Utopie bleiben. „Wir haben jetzt zwei Wochen in Ruhe Zeit, uns auf dieses tolle Duell vorzubereiten. Natürlich wollen wir auch gegen den ETB gewinnen“, setzte Tönnies die erste Ansage in Richtung Uhlenkrug.

Für den 1. FC Monheim war es hingegen die erste Niederlage nach langer Zeit. Die Elf von Dennis Ruess hielt über weite Strecken gut dagegen, am Ende fehlten mit nur zehn Mann allerdings die Kräfte gegen den souveränen Spitzenreiter. Auch für die Monheimer bleiben jetzt 14 Tage, um sich auf das schwere Auswärtsspiel beim VfB Homberg vorzubereiten.

So spielten sie:

Monheim: Altin - Schneider, Salau, Galleski (74. Lippold), Spinrath - Lukimya, El Boudihi, Bojkovski (78. Polakowicz), Sumbunu, Tekadiomona - Hirsch (77. Blaise)

Schonnebeck: Lingk - Winking, Bloch, Kern, Kuhlmann (75. Baraza) - Skuppin, Brauer, Golubytskij, Kehrmann (68. Geisler), Tönnies - Brandner (86. Denker)

Tore: 0:1 Kuhlmann (68.), 0:2 Brandner (71.), 1:2 El Mouhouti (83.), 1:3 Tönnies (88.), 1:4 Kuhlmann (90.)

Schiedsrichter: Alexander Schuh (Mennrath)

Zuschauer: 250

Rote Karte: El Boudihi (62., Monheim, grobes Foulspiel)