Nach der Beförderung von Marc-André Kruska zu den Profis des VfL Bochum, hat U21-Trainer Heiko Butscher nun einen neuen Assistenten an der Seite. Es ist ein großer Name.

Der VfL Bochum hat sich in den vergangenen Tagen auf unterschiedlichen Trainerpositionen neu aufgestellt. Chefcoach Dieter Hecking wird fortan zusammen mit Marc-André Kruska, der von den Amateuren an die Seitenlinie des Lizenzspieler-Kaders hochgezogen wurde, gegen den Abstieg aus der Bundesliga kämpfen.

Somit fehlte Heiko Butscher, Trainer der U21, seit Wochenanfang ein Assistent auf der Trainerbank. Wer diese Position bekleiden wird, ist jetzt bekannt: Ab sofort unterstützt Frank Heinemann den 44-Jährigen im Aufstiegsrennen der Oberliga Westfalen. Der gebürtige Bochumer assistierte noch zwischen 2021 und Sommer dieses Jahres den Ex-VfL-Trainern Thomas Reis und Thomas Letsch im Oberhaus des Profifußballs.

Seit Beginn der neuen Spielzeit war er dann als „Talent Manager“ angestellt. Als die neue Stelle bei den Amateuren frei wurde, musste er nicht lange zögern: „Ich habe ihm in die Augen geschaut und sofort erkannt, dass er auf die Aufgabe brennt. Dass er mit seiner Vita Bock auf die Aufgabe des Co-Trainers der Oberliga-Mannschaft hat, zeichnet ihn einfach nur aus“, so Butscher.

Heinemann gilt als Bochumer Urgestein. In seiner aktiven Karriere schnürte der ehemalige Mittelfeldspieler über ein Jahrzehnt lang die Schuhe „anne Castroper“ und absolvierte 245 Pflichtspiele für die Blau-Weißen. Anschließend arbeitete er immer mal wieder in verschiedenen Funktionen beim VfL. „Wir haben ein sehr enges Verhältnis“, verrät Butscher.

Hauptsächlich infolge der spektakulären „Retter-Mission“, dem Last-Minute-Klassenerhalt in der vergangenen Saison, wuchsen die beiden zusammen: „Er hat mir in der Interimszeit bis zur Relegation wahnsinnig viel geholfen, mich überall unterstützt und mir den Rücken freigehalten. Er bringt unglaublich viel Erfahrung mit, was den Spielern einen großen Mehrwert bietet. Dementsprechend finde ich es klasse, dass wir so pragmatisch eine Lösung gefunden haben und er ab sofort mit an Bord ist.“

U21-Talente durften Profiluft schnuppern

Durch die Beförderung von Kruska, ins Bundesliga-Trainerteam werde die Kommunikation zwischen Verantwortlichen der Profis und den Amateuren noch intensiver als zuvor sein, vermutet Butscher. Das trägt bereits nach wenigen Tagen Früchte: Luca Bernsdorf, Semin Kojic und Ben Heuser durften unter der Woche Profiluft schnuppern und kamen auch beim VfL-Test gegen den holländischen Zweitligisten FC Den Bosch (2:0) zum Einsatz.

„Das macht schon etwas mit den Spielern, wenn sie in einer Trainingswoche mal oben mit dabei sind und diese Eindrücke sammeln können“, sagt Butscher und ist stolz auf seine Schützlinge: „Die drei haben es sich absolut verdient, weil wir uns als Mannschaft gut entwickeln. Sie wissen, dass wenn sie dauerhaft Gas geben, gesehen und belohnt werden.“