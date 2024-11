Das Trainerteam beim VfL Bochum ist vollständig. Der Verein setzt auf eine interne Lösung. Dadurch gibt es eine Vakanz bei der U21.

Sportdirektor freigestellt, Trainer und einen Co-Trainer entlassen, ein weiterer Co-Trainer übernimmt andere Aufgaben im Verein. Beim VfL Bochum gab es zuletzt rund um die Profis reichlich Meldungen auf der Abgangsseite. Nun aber vermeldet der VfL Bochum wenige Tage nach der Verpflichtung von Dieter Hecking als Cheftrainer, dass er hat sein Trainerteam komplettiert hat: Ein „Relegationsheld“ kehrt zurück.

Marc-Andre Kruska wird als Co-Trainer Dieter Hecking unterstützen. Ein Vorteil bei seinem Aufstieg innerhalb des Vereins: Er steht bereits auf der Gehaltsliste. Wobei er als Co-Trainer der Profis schon allein aufgrund des höheren Aufwandes voraussichtlich ein paar Euros mehr verdienen wird, als als Co-Trainer der U21.

In der Schlussphase der vergangenen Saison war er bereits Co-Trainer bei den Profis, assistierte dem verantwortlichen Trainer Heiko Butscher und konnte so seinen Teil zum Klassenerhalt beitragen.

Beim Sieg des VfL Bochum nach Elfmeterschießen bei Fortuna Düsseldorf im Rückspiel der Relegation wurde Kruska zum heimlichen Helden, wie Butscher auf der Pressekonferenz zum Klassenerhalt erklärte. „Wir haben Elfmeterschießen geübt, wollten den Glauben herbeiholen. Die Idee hatte mein Co-Trainer Marc-Andre Kruska“, sagte Butscher und gab zu: „Ich habe ihn für verrückt erklärt.“

Wir stehen vor einer extrem großen Herausforderung, aber ich bin optimistisch, dass wir es noch packen können. Ich kenne viele der Jungs noch aus den intensiven letzten Wochen der vergangenen Saison und weiß, wozu sie in der Lage sind. Marc-Andre Kruska

Nach geschafftem Klassenerhalt übernahm das Duo Butscher/Kruska die neugeschaffene U21, die in der Oberliga Westfalen derzeit den ersten Platz belegt.

Kruska, 37 Jahre alt und wie Dieter Hecking in Castrop-Rauxel geboren, wird seine Arbeit in der kommenden Woche aufnehmen. Am kommenden Wochenende wird er noch als Co-Trainer der U21 fungieren, die am Sonntag, 11. November, bei Victoria Clarholz antritt. Das Spiel wird live im WAZ-Stream übertragen.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dieter Hecking, dessen Anfrage mich sehr ehrt“, wird Kruska in der Mitteilung des Vereins zitiert. „Wir stehen vor einer extrem großen Herausforderung, aber ich bin optimistisch, dass wir es noch packen können. Ich kenne viele der Jungs noch aus den intensiven letzten Wochen der vergangenen Saison und weiß, wozu sie in der Lage sind. Der U21 und Heiko Butscher wünsche ich natürlich auch nur das Beste und werde deren Saisonverlauf aufmerksam verfolgen.“

Auch Hecking freut sich auf die Zusammenarbeit. „Ich habe von Marc viel Gutes gehört, was seine Trainertätigkeit unter Heiko Butscher angeht. Ich kenne ihn als Spieler, kenne ihn als Persönlichkeit auf und neben dem Platz. Wir haben uns ausgetauscht und er macht einen sehr guten Eindruck. Er hat rund um das Relegations-Rückspiel einen sehr guten Job gemacht.“

Ich freue mich, einen jungen Kollegen an die Seite zu bekommen. Er wird am Sonntag noch die U21 betreuen und am Dienstag zu unserem Trainerteam hinzukommen. Damit sind wir auch komplett. Dieter Hecking

Vom Psychotrick mit dem Üben des Elfmeterschießens habe er auch gehört. „Das zeigt, wie er denkt“, sagte Hecking. „Er hat bis zum Ende gedacht. Genau diesen Eindruck hat man mir vermittelt und diesen Eindruck vermittelt Marc auch gegenüber mir. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Wenn er die ein oder andere Idee im Laufe der Saison hat, wäre das auf jeden Fall gut. Ich freue mich, einen jungen Kollegen an die Seite zu bekommen. Er wird am Sonntag noch die U21 betreuen und am Dienstag zu unserem Trainerteam hinzukommen. Damit sind wir auch komplett.“

Kruska feierte seine Bundesliga-Premiere bereits als 17-Jähriger im Trikot von Borussia Dortmund. Der ehemalige deutsche U-Nationalspieler, er kam auf 44 Einsätze, wurde 2005 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester U18-Spieler ausgezeichnet. Er absolvierte im Lauf seiner Profikarriere rund 470 Spiele, darunter cirka 300 in der Bundesliga und 2. Bundesliga. Seit 2019 arbeitet er als Co-Trainer im VfL-Talentwerk, bis zur vergangenen Saison stets in der U19. Über die Nachfolge von Kruska als Co-Trainer in der U21 wird zeitnah entschieden.