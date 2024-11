Der VfL Bochum II führt unter der Leitung von Cheftrainer Heiko Butscher derzeit die Tabelle in der Oberliga Westfalen an.

Am vergangenen Spieltag der Oberliga Westfalen setzte sich der VfL Bochum II mit 3:0 (1:0) gegen den TuS Bövinghausen durch und behauptete die Tabellenführung. Trotz der aussichtsreichen Tabellensituation sieht Heiko Butscher noch Platz für Verbesserungen.

Gegen Bövinghausen beispielsweise waren die Bochumer über die gesamten 90 Minuten die bessere Mannschaft. Bereits nach 45 hätte der VfL gut und gerne mit drei oder mehr Toren führen können. „Wir wollen uns in puncto Torabschlüsse weiter verbessern. Gegen Bövinghausen hatten wir enorm viele Torchancen und hätten das Spiel bereits früh auf unsere Seite ziehen können”, erklärte Butscher.

Mit Mohammed Tolba, Agon Elezi und Lennart Koerdt spielten gegen Bövinghausen gleich drei Profis in den Reihen der Bochumer, jedoch kam bislang noch keiner von ihnen auf einen Einsatz in der Bundesliga. Für Butscher ist es wichtig, dass diese Spieler in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln können.

„Wir hatten Spieler von den Profis dabei und da erwartet man direkt Wunderdinge, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass sie Spielpraxis sammeln. Beispielsweise war Mohammed Tolba lange verletzt”, erklärt Butscher. „Die jungen Spieler brauchen diese Spielerfahrung und das ist für mich das Wichtigste. Wenn ein Agon Elezi ausgewechselt wird, aber sagt, dass er weiterspielen will, hat er es kapiert. Das ist der richtige Weg. Wenn es in der ersten Mannschaft gerade schwierig ist und nicht läuft, will er zu uns runterkommen und Minuten sammeln. Das tut den Jungs wahnsinning gut.”

Auch Routinier Dennis Grote erntete vom Trainer ein Extra-Lob. Gegen Bövinghausen entschied sich Butscher bewusst dafür, den ehemaligen Profi nicht von Beginn an spielen zu lassen. „Wir haben Dennis Grote bewusst rausgenommen, um zu sehen, wie sich die Mannschaft ohne ihn verhält”, erklärte Butscher. Er ist ein wahnsinnig erfahrener Spieler und er hat in den letzten Partien richtig gut gespielt. In manchen Situationen sieht man, dass die jungen Spieler diese Routine noch nicht haben, aber dafür sind wir eine zweite Mannschaft und die Entwicklung steht an erster Stelle.”

Wie wir uns weiterentwickelt haben, ist wirklich super. Jetzt geht es darum, Konstanz in unser Spiel zu bekommen. Heiko Butscher

Butscher erklärte weiter, dass seine Mannschaft bei der 1:2-Niederlage am ersten Spieltag gegen den TuS Ennepetal gelernt habe, was es bedeutet, in der Oberliga zu spielen. Seitdem zeigt sich der Trainer sehr zufrieden mit der Entwicklung seiner Spieler.

„Wie wir uns weiterentwickelt haben, ist wirklich super. Jetzt geht es darum, Konstanz in unser Spiel zu bekommen. Wir wollen jedes Spiel seriös angehen und unsere Prinzipien auf den Platz bringen. Wenn wir das schaffen, dann sind wir eine sehr gute Mannschaft. Auch wenn es mal gut und mal weniger gut läuft, zeigt die Kurve nach oben und das ist das Wichtigste.”

Weitere Stimmen zum Spiel zwischen dem VfL Bochum II und dem TuS Bövinghausen gibt es hier.