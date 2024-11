Der VfL Bochum II gewann mit 3:0 (1:0) gegen den TuS Bövinghausen. Die Mannschaft von Cheftrainer Heiko Butscher verteidigte durch den Sieg die Tabellenspitze.

Am 13. Spieltag der Oberliga Westfalen beim Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenletzten setzte sich der Spitzenreiter VfL Bochum II mit 3:0 (1:0) gegen den TuS Bövinghausen durch. Für die Bochumer unter der Leitung von Cheftrainer Heiko Butscher war es der dritte Sieg in Serie.

Lennart Koerdt brachte die Gastgeber nach elf Minuten mit 1:0 in Führung. In der 23. Minute hatte Agon Elezi vom Elfmeterpunkt die Chance auf das 2:0, jedoch ahnte Bövinghausens Schlussmann Daniel Szczepankiewicz die Ecke und parierte den Strafstoß. Zwar sprach Butscher nach der Partie von einem verdienten Sieg seiner Mannschaft, jedoch war der ehemalige Profi nicht vollends zufrieden.

„Ich bin nicht ganz zufrieden, weil wir es noch besser können”, erklärte Butscher nach dem Spiel. „Es ist gar nicht so einfach für den Kopf, wenn eine Mannschaft wie Bövinghausen kommt, die noch nicht so viel gewonnen hat in dieser Saison. Alle erwarten eine grandiose Leistung und einen hohen Sieg, aber so etwas ist nie einfach. Man muss immer wieder die Basics abrufen und ich glaube, wir hätten einige Tore mehr machen können.”

In Durchgang zwei erhöhte Bochums Top-Torjäger Semin Kojic in der 49. Minute auf 2:0. Für den Stürmer war es der neunte Treffer im zwölften Spiel. In der 50. Spielminute flog Bövinghausens Amer Hodza mit Gelb-Rot vom Platz. Den Schlusspunkt der Partie setzte der eingewechselte Benjamin Dreca mit seinem Treffer zum 3:0 in der 65. Spielminute.

Wir bleiben auf unserem Weg und wir wissen, was wir noch verbessern müssen, um dauerhaft oben bleiben zu können. Heiko Butscher

„Ich bin froh, dass nicht alles perfekt war, denn dann gibt es immer noch etwas, das man verbessern kann. Wir haben trotzdem gewonnen und das Ziel war, ein Tor mehr als der Gegner zu schießen und das haben wir geschafft", verriet Butscher. „Wir bleiben auf unserem Weg und wir wissen, was wir noch verbessern müssen, um dauerhaft oben bleiben zu können. Es ist positiv, dass die Jungs auch genau wissen, woran sie arbeiten müssen, um oben dranzubleiben. Schlussendlich haben wir souverän mit 3:0 gewonnen und alles ist gut.”

Am kommenden 13. Spieltag gastieren die Bochumer bei Victoria Clarholz. Der TuS Bövinghausen empfängt den SV Lippstadt.