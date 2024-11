Es war eine ereignisreiche Woche am Uhlenkrug. Nach dem Aus von Cheftrainer Damian Apfeld übernahm Co-Trainer Julian Stöhr das ETB-Ruder. Schwarz-Weiß feierte gegen Ratingen einen 4:2-Erfolg.

Erst am vergangenen Spieltag verabschiedete sich der damalige Cheftrainer Damian Apfeld nach dem Auswärtssieg in Meerbusch von seiner Mannschaft und trat von seinem Amt zurück. Co-Trainer Julian Stöhr übernahm die Cheftrainer Rolle beim ETB SW Essen und feierte bei seinem Trainer-Debüt einen 4:2-Erfolg gegen Germania Ratingen in der Oberliga Niederrhein.

Eigentlich lief alles in die richtige Richtung am Uhlenkrug. Nachdem die kurze Niederlagenserie gegen Meerbusch eingestellt werden konnte, war der ETB erneut auf der Erfolgsspur. Nach dem Rücktritt von Apfeld kam es nach einer ereignisreichen Woche zu Stöhrs erstem Einsatz als Chef an der Seitenlinie.

Die Partie begann relativ verhalten und beide Mannschaften verteidigten aufmerksam. Nach 19 Minuten ging es dann auf beiden Seiten sehr schnell. Zuerst schoss Lukas Korytowksi die "Schwatten" in Führung. Die Freude am Uhlenkrug hielt allerdings nicht lange, da Ratingen nur zwei Minuten brauchte, um die Partie komplett zu drehen.

Zissis Alexandris nahm sich aus 25 Metern ein Herz und schoss das Leder sehenswert in den Winkel. Nur ein paar Sekunden nach dem Wiederanpfiff traf dann der Ex-RWE-Spieler Sven Kreyer erneut für Ratingen. Kurz vor der Pause glich Niko Bosnjak mit einem schönen Solo aus.

Das kam schon alles sehr überraschend nach dem Spiel gegen Meerbusch. Es ging alles Schlag auf Schlag für mich. Ich hatte nur wenig Zeit mich vorzubereiten, aber die Mannschaft hat es mir sehr leicht gemacht. Julian Stöhr

Der zweite Durchgang begann ähnlich schleppend wie der erste. Erst im letzten Drittel des Spiels zeichnete sich ab, dass die Essener den längeren Atem haben. Felix Geisler besorgte in der 73. Minute die Führung und Guiliano Zimmerling setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt in einer Sechs-Tore-Partie.

ETB-Trainer Julian Stöhr analysierte sein erstes Spiel als Cheftrainer: "Ich hätte mir mein Debüt als Chef ein bisschen ruhiger gewünscht. Wir wollten eine gute Trainingswoche vergolden und das haben wir geschafft. Dass wir die Führung so schnell aus der Hand geben, das darf natürlich nicht passieren. Mit den Fans im Rücken müssen wir eigentlich mehr Sicherheit ausstrahlen. Trotzdem ein Kompliment an die Mannschaft: Wir haben uns nicht aufgegeben und unser Fitnesslevel hat im letzten Drittel den Unterschied gemacht. Darauf bin ich sehr stolz."

Stöhr über die Amtsübernahme und seine Gefühle nach dem Debüt

Der Trainerwechsel kam auch für Stöhr sehr plötzlich. Mit einem Sieg gegen Ratingen ist sein Einstand als Cheftrainer jedoch geglückt.

"Das kam schon alles sehr überraschend nach dem Spiel gegen Meerbusch. Es ging alles Schlag auf Schlag für mich. Ich hatte nur wenig Zeit mich vorzubereiten, aber die Mannschaft hat es mir sehr leicht gemacht. Die Jungs kennen mich ja bereits und daher ändert sich auch nicht viel. Nach meinem ersten Spiel verspüre ich Erleichterung und Freude. Es werden aufregende Wochen aus uns zukommen."

Nach dem Sieg gegen Ratingen springt der ETB SW Essen auf den zweiten Tabellenplatz mit nur einem Punkt Rückstand auf Schonnebeck. Die Spielvereinigung patzte beim 1. FC Kleve und spielte nur Unentschieden. In der Oberliga Niederrhein bleibt es daher weiter spannend. Zum Top-Spiel wird es am 01. Dezember kommen. Dort wird die SpVg Schonnebeck die Schwarz-Weißen am Schettersbusch empfangen.