Oberliga Niederrhein: Sieben Punkte nach oben, aber der FC Büderich hat weiter nur ein Ziel

Der FC Büderich hat die derzeitige Pflichtaufgabe SF Niederwenigern genommen und sich durch ein 4:1 auf Platz sieben der Oberliga Niederrhein geschossen.

Nach der Niederlage gegen die SpVg Schonnebeck konnte der FC Büderich das Schlusslicht der Oberliga Niederrhein deutlich besiegen - gegen die Sportfreunde Niederwenigern gab es einen souveränen 4:1-Erfolg - es war das torreichste Spiel der Oberliga an diesem Spieltag.

Daud Gergerys 1:0 konnten das Schlusslicht durch Marc-Fabian Rapka ausgleichen, doch nach der Pause dominierte Büderich die Begegnung. Der Lohn: Antonio Munoz-Bonilla, Jan Niklas Kühling und Leon Jonah Lepper sicherten Büderich den nächsten Dreier. Zwei Lattentreffer verhinderten einen noch klareren Sieg.

Nach dem Dreier, der den FC auf Platz sieben klettern ließ, bilanzierte Büderichs Trainer Sebastian Siebenbach: "Wir schauen nicht nach oben. Letztes Jahr standen wir zu diesem Zeitpunkt in der Saison deutlich schlechter da, weswegen wir sehr froh über die aktuelle Entwicklung sind. Jetzt haben wir noch Spiele in der Hinserie, in denen einiges drin ist. Wir schauen einfach, dass wir eine gute Basis für die Rückrunde schaffen.“

Eine solide Basis wurde mit den 19 Punkten nach elf Partien jetzt schon geschaffen - vor einem Jahr waren es nach elf Begegnungen gerade einmal acht Zähler. Und in den kommenden vier Spielen warten auf Büderich drei Gegner aus der unteren Tabellenhälfte.

Trotzdem wird an den Zielen nicht gerüttelt. Siebenbach macht klar, dass es trotz der sieben Zähler Abstand zum Spitzenreiter nur darum geht, die Punkteausbeute aus dem Vorjahr zu verbessern.

Damals gab es 42 Punkte, was Platz neun nach der Saison 2023/24 bedeutete. Wenn der FC keinen großen Einbruch erlebt, sollte diese Marke schnell zu durchbrechen sein.

Die nächste Chance, das Punktekonto auszubauen, gibt es am kommenden Sonntag (27. Oktober, 15:15 Uhr), wenn Büderich bei Union Nettetal zu Gast ist.