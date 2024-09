Der ETB Schwarz-Weiß Essen atmet durch: Im dritten Spiel der laufenden Oberliga-Niederrhein-Saison gelang der erste Sieg - mit einem Last-Minute-Zugang.

Nach den enttäuschenden Auftritten beim 1:1 bei der TVD Velbert und dem 2:3 daheim gegen Aufsteiger SV Biemenhorst musste der ETB Schwarz-Weiß Essen eine Reaktion zeigen. Und das tat die Elf von Damian Apfeld auch.

Auf dem schweren Terrain beim Mülheimer FC 97 siegten die Essener mit 2:1. Mit dabei war auch ein Zugang - RevierSport berichtete.

Dieser stand sofort in der Startelf und wurde nach dem Spiel vom ETB auch offiziell vorgestellt. Die Rede ist von Robin Urban. Einem Innenverteidiger, der schon Profi-Erfahrung bei Rot-Weiss Essen oder auch Fortuna Düsseldorf sammelte.

"Ich wollte auf jeden Fall weiter in der Oberliga spielen und habe mit Damian Apfeld wirklich gute Gespräche geführt. Ich bin froh, dass es geklappt hat und kenne den ETB aus vielen Duellen in den letzten Jahren. Ich freue mich, einen Verein gefunden zu haben, der Tradition hat. In den ersten Einheiten habe ich schon gesehen, dass das Training sehr professionell ist und die Jungs richtig Bock haben. Wir hatten zwar einen schlechten Start, wollen diese Saison aber noch etwas erreichen. Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung unseren jungen Spielern etwas mitgeben und helfen kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine erfolgreiche Zeit haben werden", sagte Urban, der in seinem ersten ETB-Auftritt gleich Gelb-Rot (67.) sah.

Zum Sieg in Mülheim meinte Damian Apfeld: "Es war überragend, wie wir das mit zehn Mann über die Runden gebracht haben. Letzte Woche fehlte mir die Gier und die Grundtugenden, aber in Mülheim waren wir darin hervorragend. Ich kann der Mannschaft nur meinen Respekt dafür zollen, so den Sieg über die Runden zu bringen. Jeder hat sich reingehauen und in jeden Zweikampf reingeworfen. Diesen Sieg brauchten wir, um jetzt mit mehr Selbstvertrauen in die weiteren Aufgaben zu gehen."

Mülheimer FC 97: T. Isik – Dalyanoglu, Kayaoglu, Y. Isik (46. Yildirim), Sat – Anadol (46. Uzun), Aydin (84. Rama) – Hotta, Sabanci (67. Weber), Beira (90. +2 Öncel) - Molango T. Isik – Dalyanoglu, Kayaoglu, Y. Isik (46. Yildirim), Sat – Anadol (46. Uzun), Aydin (84. Rama) – Hotta, Sabanci (67. Weber), Beira (90. +2 Öncel) - Molango ETB SW Essen: Gutkowski – Weihmann, Corsten, Urban, Bachmann – Gusic, Lucas (72. Verwold) – Korytowski (81. El-Hany), Bosnjak (73. Bugenhagen), Yildiz (72. Zimmerling) – Geisler (85. Özbayrak) Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa Tore: 0:1 Geisler (10.), 0:2 Bosnjak (28.), 1:2 Molango (55.) Zuschauer: 220 Gelb-Rote Karten: Urban (67. / wiederholtes Foulspiel) Besondere Vorkommnisse: Trainer Apfeld wurde mit Gelb-Rot auf die Tribüne geschickt (97.)

Nichtsdestotrotz freut sich auch Trainer Apfeld, der ebenfalls in Mülheim Gelb-Rot sah, dass er mit Urban eine erfahrene Alternative für die Defensive erhalten hat.

"Es ist ein Last-Minute-Transfer von unserer Seite. Aufgrund der letzten 14 Tage, wo sehr viele Defensivspezialisten aus unserer Mannschaft ausgefallen sind, wollten und mussten wir noch mal tätig werden auf dieser Position. Grundsätzlich wollten wir in dieser Saison in unserer Kaderstruktur etwas älter werden und mehr Erfahrung einbauen. Somit passt die Verpflichtung von Robin Urban, der aufgrund seines Alters und seiner Vita sehr viel Erfahrung mitbringt, sehr gut. Er wird uns auf und neben dem Platz nochmal nach vorne bringen. Wir werden jetzt versuchen, ihn so schnell wie möglich in die Mannschaft zu integrieren und auf ein gewisses Fitnesslevel zu bringen. Ihm fehlt natürlich etwas Spielpraxis, aber das werden wir schnell hinbekommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Robin."