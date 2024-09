Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat am Sonntag beim Mülheimer FC 97 ein Ass im Ärmel gehabt. Denn ein Neuzugang, mit dem niemand rechnete, stand plötzlich in der Startelf.

Als das Spiel des ETB Schwarz-Weiß Essen am Sonntag (1. September, 15.45 Uhr) beim Mülheimer FC 97 angepfiffen wurde, da mussten sich manche anwesenden Fans die Augen reiben.

Denn der ETB hatte in den letzten Tagen noch einen Neuzugang am Uhlenrug begrüßt, aber bis zum Anpfiff in Mülheim geheimgehalten. Robin Urban ist nämlich seit wenigen Tagen ein Schwarz-Weißer. In Mülheim stand er sofort in der Startelf.

Mit der Verpflichtung reagierte Schwarz-Weiß Essen auf die aktuell vielen Ausfälle, darunter auch den von Kapitän und Abwehrchef Frederik Lach. Neben Lach muss Trainer Damian Apfeld auch auf Mohamed Cissé, Armen Shavershyan, Denzel Oteng Adjei, Florian Usein und Christian Gojani verzichten. Christopher Stöhr ist aufgrund Gelb-Rot gesperrt und kann erst nach dem ETB-Auftritt beim MFC wieder mitmischen.

Dafür steht also ab sofort der 30-jährige Urban zur Verfügung. Im Sommer verließ der Innenverteidiger den TVD Velbert. Urban blickt nicht nur auf 70 Einsätze in der Oberliga Niederrhein zurück, auch staffelübergreifend 170 Regionalliga-Partien (für SSVg Velbert, Hessen Kassel, VfB Homberg, Rot-Weiss Essen, Jahn Regensburg und Fortuna Düsseldorf II), sowie sieben Drittliga-Spiele (Regensburg und Hallescher FC) und einen Einsatz in der 2. Bundesliga im Trikot von Fortuna Düsseldorf stehen in seiner Vita. Das kann sich für einen Oberligaspieler durchaus sehen lassen.

Zwischen 2017 und 2019 stand Urban bei ETB-Lokalrivale Rot-Weiss Essen unter Vertrag und kann auf satte 55 Einsätze (drei Tore, fünf Vorlagen) im RWE-Trikot zurückblicken.

Nach RevierSport-Informationen hatte Urban auch die Möglichkeit, sich dem Bezirksligisten Rot-Weiß Wülfrath, der erst jüngst mit der Verpflichtung von Ex-Bundesligaspieler Moses Lamidi für Aufsehen sorgte, anzuschließen. Doch noch sei für Urban nicht die Zeit gekommen, um in den Niederungen des Fußballs zu spielen. Er will in diesem Jahr mit dem ETB Schwarz-Weiß Essen eine gute Oberliga-Rolle spielen.