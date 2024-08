Nach sechs Jahren ist Schluss! Moses Lamidi hat die Germania 04/19 Ratingen verlassen und wird in Zukunft in der Bezirksliga spielen.

Für Oberligist Raringen 04/19 ist es ein kleiner Schock. Denn Vereinsikone Moses Lamidi verlässt die Germania und schließt sich dem SV Rot-Weiß Wülfrath aus der Bezirksliga an.

Seit Sommer 2018 lief der Ex-Profi 155-mal für die Germania auf, erzielte 39 Tore und bereitete 15 weitere Treffer vor. Nun der Gang von der 5. in die 7. Liga.

"Wir sind überzeugt, dass Moses nicht nur durch seine Fähigkeiten auf dem Platz, sondern auch durch seine Erfahrung als Vorbild für unsere Jungs dienen wird. Seine Qualitäten im Abschluss und seine Spielintelligenz werden uns helfen, unsere sportlichen Ziele zu erreichen", heißt es aus dem Wülfrather Vorstand, der den Aufstieg in die Landesliga anpeilt.

Lamidi kann auf eine ordentliche Laufbahn zurückblicken. Der 36-jährige Stürmer begann seine Karriere in der Jugend von Borussia Mönchengladbach und spielte später auch für die Profimannschaft der Fohlen in der Bundesliga.

Sein Debüt in der 1. Bundesliga gab er 2008. Auch in der zweiten Bundesliga lief er für Vereine wie Rot-Weiß Oberhausen, Karlsruher SC und den FSV Frankfurt auf.

Zwölf Spiele (kein Tor) in der Bundesliga, 24 (6) Einsätze in Liga zwei, 42 Partien (14) in Liga drei, 91 Begegnungen in der Regionalliga (23) und mittlerweile 170 (40) Oberliga-Einsätze. "Ja, ich bin mit meiner Karriere zufrieden. Aber ein paar Jahre will ich noch spielen. Ich fühle mich wie 25 und bin topfit", sagte Lamidi noch in der jüngeren Vergangenheit. Und nun geht es für ihn in der Bezirksliga weiter.

Rot-Weiß Wülfrath: Auch ein neuer Innenverteidiger kommt

Neben Lamidi verpflichtete RW Wülfrath auch einen neuen Innenverteidiger. Vitaly Golik (zuletzt SC Düsseldorf-West) kommt ins Bergische.

In einem Statement des Klubs heißt es: "Wir freuen uns sehr, einen erfahrenen Innenverteidiger wie Vitaly in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Landesliga bringt er nicht nur Stabilität in unsere Defensive, sondern auch wertvolles Wissen, das unsere Mannschaft bereichern wird. Seine Zweikampfstärke, Übersicht und sein unermüdlicher Einsatz machen ihn zu einer echten Verstärkung für unser Team."