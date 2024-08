Der ASC 09 Dortmund hat in der Oberliga Westfalen mit sieben Punkten aus drei Spielen einen guten Start hingelegt und verstärkt nun noch einmal seine Mannschaft.

Eigentlich hatte Samir Habibovic, Sportchef des ASC 09 Dortmund, keine Transferaktivitäten mehr geplant. Warum auch? Der Oberligist ist top in die Runde gestartet: drei Spiele, sieben Punkte und zehn Tore.

"Wir sind mit den sieben Punkten aus den ersten drei Spielen sehr zufrieden. Schon in der Vorbereitung sah das gut aus und das bestätigen wir nun. Das freut mich sehr", meinte Habibovic zuletzt gegenüber RevieSport.

Und trotzdem: Der ASC wurde noch einmal auf dem Markt tätig. Und das im Angriff, wo die Dortmunder eigentlich mit Kapitän Maximilian Podehl sehr stark besetzt sind.

RS hatte es bereits am Donnerstag angekündigt und am Freitagmorgen (30. August) machte der ASC den Deal offiziell: Rafael Camprobin wechselt vom Regionalliga-West-Klub Türkspor Dortmund innerhalb der Stadt nach Aplerbeck.

Der 23-jährige Camprobin, der unter anderem in den Nachwuchsabteilungen von Borussia Dortmund und des MSV Duisburg ausgebildet wurde, bringt sowohl Regionalliga- als auch Oberligaerfahrung mit. Für die SG Finnentrop/Bamenohl ging er von 2020 bis 2023 in der Oberliga Westfalen auf Torejagd und erzielte dabei in 70 Spielen 21 Buden, dazu kommen 28 Vorlagen.

"Da hat er schon seine offensive Klasse gezeigt", findet Habibovic. In der vergangenen Serie spielte Camprobin für den SC Paderborn II in der Regionalliga West. Insgesamt kommt er auf 14 Viertliga-Einsätze, ohne Torerfolg.

"Er ist im offensiven Bereich variabel einsetzbar, sehr schnell und torgefährlich. Wir freuen uns sehr, dass es endlich geklappt hat, ich bin fest überzeugt, dass er uns sofort helfen wird", sagt der ASC-Sportchef über Camprobin, der in Dortmund lebt und arbeitet.

Am Freitagabend (30. August, 20 Uhr) könnte Camprobin dann zum ersten Mal im ASC-Kader stehen. Für die Dortmunder geht es zur SG Wattenscheid 09 an die Berliner Straße. Habibovic: "Schade, dass wir nicht in der Lohrheide spielen. Aber auch so erwarte ich eine stimmungsvolle Kulisse und ein sehr interessantes Spiel."