Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen: Die Verantwortlichen beim ASC 09 Dortmund sind mit dem Oberliga-Saisonstart zufrieden. Wir haben mit dem Sportchef gesprochen.

Der ASC 09 Dortmund gehört seit Jahren zu den Konstanten der Oberliga Westfalen. In Dortmund-Aplerbeck wird sehr gut und sehr vernünftig gearbeitet. Kontinuität wird beim ASC groß geschrieben.

Mit einem 2:6 im Gepäck schickte der ASC am vergangenen Sonntag (25. August) die SG Finnentrop-Bamenohl zurück Richtung Sauerland. "Das war ein starker Auftritt unserer Mannschaft. Wir sind mit den sieben Punkten aus den ersten drei Spielen sehr zufrieden. Schon in der Vorbereitung sah das gut aus und das bestätigen wir nun. Das freut mich sehr", sagt Samir Habibovic.

Habibovic war am vergangenen Sonntag schon mit Blick auf die Startaufstellung - und überhaupt den Spieltagskader - hoch erfreut. Was fiel dem ASC-Sportchef nämlich auf? Seine Antwort: "Bis auf Joshua Mroß standen in der ersten Elf zehn Spieler, die ich als U19-Jungs zum ASC geholt habe. Im Kader waren es sogar 16 Akteure. Das freut uns alle im Verein, weil bei uns Kontinuität nicht nur einfach so gesagt sondern auch gelebt wird."

Ein Spieler, den Habibovic als U19-Akteur zum ASC holte, war auch Maximilian Podehl. "Das vergessen viele", betont Habibovic. Im Sommer 2016 kam der Stürmer von Eintracht Dortmund nach Aplerbeck. Seine Bilanz: 217 Spiele, 147 Tore! In dieser Spielzeit sind es schon wieder fünf Treffer nach drei Partien. Und die Tormaschine bleibt den 09ern Jahr für Jahr treu.

Wir würden die Lizenz, wie schon in den vergangenen Jahren, beantragen. Ob wir das dann machen würden, kann ich jetzt noch nicht sagen. Samir Habibovic

"Maximilian fühlt sich einfach pudelwohl bei uns. Der Junge ist klar im Kopf, hat einen tollen Job in leitender Position in der IT-Branche und das ganze Paket mit dem Fußball beim ASC passt für ihn einfach. Er will nicht weg. Wir freuen uns darüber", sagt Habibovic.

Mit Podehl fährt die Mannschaft von Spielertrainer Marco Stiepermann am Freitagabend (30. August, 20 Uhr) zur Berliner Straße nach Bochum. Hier wartet die SG Wattenscheid 09 auf den ASC. Habibovic: "Schade, dass wir nicht in der Lohrheide spielen. Aber auch so erwarte ich eine stimmungsvolle Kulisse und ein sehr interessantes Spiel."

Der ASC will wie schon zuletzt wieder oben mitspielen. Ob Habibovic und Co. den Spielern dann den Gang in die Regionalliga West ermöglichen würden, weiß der Sportchef zu diesem Zeitpunkt noch nicht, sagt aber: "Wir würden die Lizenz, wie schon in den vergangenen Jahren, beantragen. Ob wir das dann machen würden, kann ich jetzt noch nicht sagen."

Seine Ergänzung: "So wie Türkspor es aktuell macht, könnten wir es nicht. Ich habe gehört, dass die Türkspor-Verantwortlichen eine fünfstellige Summe pro Heimspiel in Velbert bezahlen müssen. Das würde bei uns auf gar keinen Fall gehen. Dann bleiben wir lieber in der Oberliga."

Doch der ASC hat natürlich mit dem Waldstadion eine viel bessere Infrastruktur als der Lokalrivale, der als Liga-Neuling in der Regionalliga agiert. Zunächst einmal müssen aber die ehemaligen U19-Schützlinge des ASC die sportlichen Voraussetzungen für eine mögliche Regionalliga-Teilnahme schaffen.