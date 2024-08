Der ETB Schwarz-Weiß Essen verlor am 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit 2:3 (1:2) gegen Aufsteiger SV Biemenhorst. Essens Trainer Damian Apfeld war alles andere als zufrieden.

Der Aufsteiger aus Biemenhorst ging bereits nach fünf Minuten durch ein Tor von Felix Jonah Scharf in Führung. Der ETB ließ sich von dem frühen Rückstand nicht beirren und konnte die Partie noch vor der Pause durch Tore von Almedin Gusic (26.) und Lukas Korytowski (29.) drehen.

Nach dem Seitenwechsel konnte der frisch eingewechselte Iker Prudencio in der 50. Minute den Ausgleich für die Gäste erzielen, ehe Biemenhorsts Kapitän Joshua Müller mit einem Tor in der 54. Minute für den 2:3-Endstand sorgte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hielt ETB-Torwart Ryan Connor Valentine noch einen Elfmeter von Marc Beckert und verhinderte dadurch einen vierten Treffer für den SV.

Nach dem Schlusspfiff verstand Essens Trainer Apfeld die Welt nicht mehr: „Ich bin maßlos enttäuscht über das Ergebnis, zumal wir jetzt einen absoluten Fehlstart hingelegt haben. Die letzte Woche und diese Woche sind gar nicht zu erklären, denn das war nach unserer Vorbereitung so nicht abzusehen. Ich will keine Ausreden suchen, weil uns ein paar Spieler fehlen. Das ist natürlich schmerzlich, aber wir haben genug Qualität auf dem Platz gehabt, um dieses Spiel für uns zu entscheiden.”

Zwar war Apfeld mit der Leistung seiner Mannschaft im ersten Durchgang zufrieden, jedoch kritisierte er das Engagement seiner Elf in Hälfte zwei. „Irgendetwas habe ich bei der Halbzeitansprache sicherlich falsch gemacht. Wenn die Spieler nach der Pause auf einen Platz zurückkommen, den man acht Wochen kennengelernt, auf dem man viermal die Woche trainiert und auf dem man einige Spiele absolviert hat, und sie dann das Spiel nur beobachten und keine Zweikämpfe führen, kann ich das absolut nicht nachvollziehen.”

Auf Seiten der Gäste ersetzte Co-Trainer Dag Demming den gesperrten Javier Garcia Dinis an der Seitenlinie. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Monheim vergangene Woche gelang es dem Aufsteiger gegen den ETB bereits den zweiten etablierten Oberligisten zu ärgern.

„Insgesamt lag das Übergewicht in der ersten Halbzeit bei Schwarz-Weiß Essen, auch wenn wir sicherlich gut dagegengehalten haben”, bilanzierte Demming nach der Partie. „Für uns ist die Oberliga Neuland, denn die meisten Jungs haben vor zwei Jahren noch in der Bezirksliga gespielt. Dementsprechend mussten wir erstmal ins Spiel kommen, unsere Spielweise anpassen und die Fehler reduzieren. Das ist uns in der zweiten Halbzeit deutlich besser geglückt.”

