So hat sich der ETB SW Essen den machbaren Start in der Oberliga Niederrhein nicht vorgestellt. Statt sechs gab es nur einen Zähler. Andere Teams bestimmen derzeit die Musik.

Fünf Spiele rundeten den zweiten Spieltag in der Oberliga Niederrhein ab. Zuvor gab es die Überraschung am Samstag, denn der SC St. Tönis ging als Spitzenreiter in den Sonntag.

Nach dem 3:1 gegen den Aufsteiger aus Niederwenigern grüßte St. Tönis von der Spitze und musste warten, wie der VfB Hilden gegen den SV Sonsbeck spielte. Am Ende gab es ein klares 3:0 für den VfB, womit St. Tönis aufgrund der mehr geschossenen Tore die Spitze behielt.

In den weiteren vier Partien drehte der ETB SW Essen zunächst einen Rückstand gegen den Aufsteiger SV Biemenhorst, um dann doch den Fehlstart perfekt zu machen. Felix Scharf brachte die Gäste früh in Führung, doch noch vor der Pause konnte der ETB das Spiel drehen. Almedin Gusic und Lukas Korytowski machten innerhalb von drei Minuten aus einem 0:1 ein 2:1.

Das brachte aber nicht die erhoffte Sicherheit, denn nach dem Wechsel brachten Iker Prudencio und Joshua Müller den Aufsteiger erneut auf die Siegerstraße. Für Biemenhorst, das sogar noch einen Elfmeter verschoss, gab es durch das 3:2 den perfekten Start mit sechs Punkten. Für den ETB, der mit dem TVD Velbert und Biemenhorst zwei machbare Gegner zum Auftakt erwischte, ist der eine Zähler mit Blick auf das Saisonziel (Top 5) viel zu wenig.

Während der ETB weiter auf den ersten Sieg wartet, kann hinter diesen Punkt beim 1. FC Monheim, dem FC Büderich und beim VfB Homberg ein Haken gemacht werden. Monheim besiegte zu Hause den Mülheimer FC durch Tore von Tobias Lippold und Ex-Profi Assani Lukimya mit 2:1 - der Anschluss von Lorik Rama kam zu spät.

Homberg setzte sich nach Treffern von Obinna Bryan Asagwara, Julian Bode und Luca Kazelis souverän mit 3:0 gegen den TVD Velbert durch. Und Büderich drehte nach einem 0:1-Rückstand durch Henry Heynen die Partie beim 1. FC Kleve und siegte nach Toren von Leon Jonah Lepper und Kevin Weggen mit 2:1. Kleve damit genau wie Sonsbeck und Niederwenigern noch ohne einen Zähler.