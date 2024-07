Der niederrheinische Oberligist Germania 04/19 Ratingen hat einen neuen Ausrüster präsentiert - und ein alter Spieler kehrt nach Ratingen zurück.

Ratingen 04/19 stellt seinen neuen Ausrüster vor. Ab der neuen Saison wird der Oberliga-Klub, der in der kommenden Saison um den Titel spielen will, von "Capelli Sport" ausgerüstet.

Der amerikanische Sportartikelhersteller mit Europa-Sitz in Ratingen kleidet alle Jugend- und Seniorenmannschaften des Vereins mit Trikots und Teamwear aus. Die Partnerschaft wurde bis 2028 geschlossen.

Kay Mourhege, Präsident Europa, Capelli Sport, sagt: "Herzlich Willkommen in der "CapelliSportFamily" Ratingen 04/19! Bereits seit vielen Jahren ist Ratingen unsere Europa-Heimat. Wir pflegen eine besondere Verbindung zu der Stadt und den Menschen. Umso mehr freut es mich, dass Ratingen 04/19 ab der neuen Saison auf die Qualität und den Service von Capelli Sport vertraut. Ich bin davon überzeugt, dass nicht nur durch die lokale Nähe, diese Partnerschaft gegenseitigen Mehrwert bieten wird und wir gemeinsam wachsen werden."

Jens Stieghorst, 1. Vorsitzender, Ratingen 04/19, freut sich: "Auch wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Capelli Sport. Aufgrund der räumlichen Nähe - der Capelli-Europa-Sitz liegt ja schon seit Jahren in unmittelbarer Nähe unserer Spielstätten - waren wir bereits länger im Gespräch und haben uns jetzt auf eine längerfristige Partnerschaft verständigt."

Ratingen 04/19: Stürmer kehrt von Unterrath zurück

Mit Stürmer Zissis Alexandris begrüßte die Germania auch einen ehemaligen Spieler zurück. Der 28-jährige Stürmer ging zuletzt für die SG Unterrath auf Torejagd. In zwei Jahren, insgesamt 58 Einsätze, erzielte der gebürtige Grieche 28 Tore für Unterrath. Für Ratingen war er bereits in der Serie 2021/2022 am Ball und kam 15 Mal (vier Treffer) zum Einsatz.

Zissis und Co. haben für die neue Saison einen klaren Auftrag - wie Sportchef Frank Zilles zuletzt gegenüber RevierSport betonte: ""Unser Anspruch ist ganz klar. Das Team will unter die ersten drei Plätze kommen. Wir haben uns hier etwas aufgebaut und jetzt ist es an der Zeit, die Früchte zu ernten. Wir wollen nicht für immer in der Oberliga bleiben. In den nächsten ein bis zwei Jahren wollen wir definitiv aufsteigen."