Nachdem man sich in den vergangenen Jahren in der oberen Tabellenhälfte etablieren konnte, verpasste Ratingen letzte Saison den Aufstieg dramatisch. Der Sportliche Leiter will jetzt weiter angreifen.

Ratingen 04/19 verpasste in der letzten Saison nur knapp den Aufstiegsplatz. Nachdem Baumberg und Schonnebeck keine Lizenz für die Regionalliga-West beantragt hatten, war klar: Der dritte Tabellenplatz wird für einen Aufstieg reichen.

Ratingen spielte eine bärenstarke Hinrunde und nach 16 Spielen stand man auf dem zweiten Platz der Tabelle. In der Rückrunde baute die Germania allerdings stark ab und nach einer dramatischen Niederlage gegen Aufstiegs-Konkurrenten KFC Uerdingen war der Traum von der Regionalliga aus.

Der Sportliche Leiter Frank Zilles, der für die letzten fünf Spiele der Saison als Interimstrainer eingesprungen ist, ordnet die Saison 23/24 ein: "Wir haben eine überragende Hinrunde gespielt und Hoffnung gehabt, dass wir unter den ersten drei Plätzen landen können. Das Ziel Regionalliga wurde nicht umsonst während der Saison ausgerufen. Wir waren davon überzeugt."

Weiter erklärt er den schwachen Saisonendspurt wie folgt: "Wir hatten leider einen starken Einbruch und wir wurden völlig verdient von einigen Mannschaften überholt. Die Gründe dafür sind komplex und wir haben das intern besprochen. Verletzungen haben aber sicherlich auch eine Rolle gespielt."

In der ewigen Tabelle der Oberliga Niederrhein steht Germania Ratingen 04/19 auf dem ersten Platz. In den letzten vier Jahren war Platz sieben die "schlechteste" Platzierung. Ratingen ist also zu einer echten Größe in der Oberliga Niederrhein geworden. Gerade deshalb will Zilles jetzt den nächsten Schritt machen.

"Unser Anspruch ist ganz klar. Das Team will unter die ersten drei Plätze kommen. Wir haben uns hier etwas aufgebaut und jetzt ist es an der Zeit, die Früchte zu ernten. Wir wollen nicht für immer in der Oberliga bleiben. In den nächsten ein bis zwei Jahren wollen wir definitiv aufsteigen", erklärte der 60-Jährige.

Die Oberliga Niederrhein schätzt der Leiter im Bereich Sport weiter schwierig ein: "Mit Uerdingen geht natürlich eine starke Mannschaft nach oben, trotzdem wird die Liga nicht einfacher. Ich sehe ja, wie sich die anderen Vereine verstärken. Velbert kommt als richtig guter Absteiger in die Liga und Teams wie Schonnebeck, ETB und Meerbusch sehe ich als größte Konkurrenz."

Mit Blick auf seinen Kader erklärt Frank Zilles: "Ein Großteil der Jungs bleibt bei uns. Insgesamt 16 Spieler, also der Kern der Truppe, sind weiterhin dabei. Wir konnten uns dennoch weiter verstärken und den Kader etwas verjüngen. Alle Spieler mit Potenzial wurden bereits vertraglich bei uns gesichert."

Außerdem steht der neue Trainer fest: Ab dem 1. Juli übernimmt Christian Dorda in Ratingen.