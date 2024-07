Der Spielplan der Saison 2024/25 in der Oberliga Niederrhein wurde veröffentlicht. Alle Termine im Überblick.

Die neue Saison in der Oberliga Niederrhein rückt allmählich näher. Am 16. August fällt der Startschuss - Union Nettetal und der TSV Meerbusch eröffnen die Spielzeit mit einem Duell am Freitagabend. Die Hinrunde endet planmäßig am 8. Dezember, der erste Spieltag der Rückrunde wird ebenfalls noch in diesem Jahr ausgetragen - nach dem 15. Dezember verabschieden sich die 18. Klubs dann bis Anfang Februar in die Winterpause.

Alle Termine der Hinrunde finden Sie hier im Überblick.

1. Spieltag

Fr., 16.08.24 20:00 Uhr SC Union Nettetal - TSV Meerbusch

Sa., 17.08.24 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden

So., 18.08.24 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB Homberg

So., 18.08.24 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Germania Ratingen 04/19

So., 18.08.24 15:00 Uhr TVD Velbert - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 18.08.24 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SSVg Velbert

So., 18.08.24 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Monheim

So., 18.08.24 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20

So., 18.08.24 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - 1. FC Kleve

2. Spieltag Fr., 23.08.24 19:30 Uhr Germania Ratingen 04/19 - SC Union Nettetal

Fr., 23.08.24 19:30 Uhr SSVg Velbert - SpVg Schonnebeck

So., 25.08.24 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Biemenhorst

So., 25.08.24 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Mülheimer FC 97

So., 25.08.24 15:00 Uhr 1. FC Kleve - FC Büderich

So., 25.08.24 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg

So., 25.08.24 15:00 Uhr VfB Homberg - TVD Velbert

So., 25.08.24 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Sportfreunde Niederwenigern

So., 25.08.24 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck

3. Spieltag

Fr., 30.08.24 19:30 Uhr SSVg Velbert - VfB 03 Hilden

So., 01.09.24 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TVD Velbert

So., 01.09.24 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Germania Ratingen 04/19

So., 01.09.24 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - 1. FC Kleve

So., 01.09.24 15:00 Uhr SV Sonsbeck - TSV Meerbusch

So., 01.09.24 15:15 Uhr SC Union Nettetal - SC St. Tönis 1911/20

So., 01.09.24 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Homberg

So., 01.09.24 15:30 Uhr FC Büderich - 1. FC Monheim

So., 01.09.24 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - ETB Schwarz-Weiß Essen

4. Spieltag

Fr., 06.09.24 19:30 Uhr Germania Ratingen 04/19 - SV Sonsbeck

So., 08.09.24 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - FC Büderich

So., 08.09.24 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Sportfreunde Niederwenigern

So., 08.09.24 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SC Union Nettetal

So., 08.09.24 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SSVg Velbert

So., 08.09.24 15:00 Uhr TVD Velbert - SV Biemenhorst

So., 08.09.24 15:00 Uhr VfB Homberg - Mülheimer FC 97

So., 08.09.24 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Sportfreunde Baumberg

So., 08.09.24 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SpVg Schonnebeck

5. Spieltag

Fr., 13.09.24 19:30 Uhr SSVg Velbert - Germania Ratingen 04/19

So., 15.09.24 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Biemenhorst

So., 15.09.24 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Kleve

So., 15.09.24 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 15.09.24 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SC St. Tönis 1911/20

So., 15.09.24 15:15 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Monheim

So., 15.09.24 15:30 Uhr FC Büderich - VfB Homberg

So., 15.09.24 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - TVD Velbert

So., 15.09.24 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - TSV Meerbusch

6. Spieltag

Fr., 20.09.24 19:30 Uhr Germania Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden

So., 22.09.24 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC Union Nettetal

So., 22.09.24 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg

So., 22.09.24 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Sonsbeck

So., 22.09.24 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck

So., 22.09.24 15:00 Uhr TVD Velbert - FC Büderich

So., 22.09.24 15:00 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Niederwenigern

So., 22.09.24 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Mülheimer FC 97

So., 22.09.24 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SSVg Velbert

7. Spieltag

Fr., 27.09.24 19:30 Uhr SSVg Velbert - 1. FC Kleve

So., 29.09.24 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Mülheimer FC 97

So., 29.09.24 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 29.09.24 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - TVD Velbert

So., 29.09.24 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Germania Ratingen 04/19

So., 29.09.24 15:00 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Monheim

So., 29.09.24 15:15 Uhr SC Union Nettetal - VfB Homberg

So., 29.09.24 15:30 Uhr FC Büderich - SV Biemenhorst

So., 29.09.24 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SC St. Tönis 1911/20

8. Spieltag

Do., 03.10.24 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Sportfreunde Baumberg

Do., 03.10.24 15:00 Uhr 1. FC Monheim - ETB Schwarz-Weiß Essen

Do., 03.10.24 15:00 Uhr 1. FC Kleve - VfB Homberg

Do., 03.10.24 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - TVD Velbert

Do., 03.10.24 15:00 Uhr Germania Ratingen 04/19 - SV Biemenhorst

Do., 03.10.24 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Mülheimer FC 97

Do., 03.10.24 15:00 Uhr VfB 03 Hilden - FC Büderich

Do., 03.10.24 15:00 Uhr SSVg Velbert - Sportfreunde Niederwenigern

Do., 03.10.24 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SC Union Nettetal

9. Spieltag

So., 06.10.24 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck

So., 06.10.24 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SSVg Velbert

So., 06.10.24 15:00 Uhr 1. FC Kleve - VfB 03 Hilden

So., 06.10.24 15:00 Uhr Germania Ratingen 04/19 - SpVg Schonnebeck

So., 06.10.24 15:00 Uhr TVD Velbert - SC Union Nettetal

So., 06.10.24 15:00 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg

So., 06.10.24 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Sportfreunde Niederwenigern

So., 06.10.24 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - TSV Meerbusch

So., 06.10.24 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - FC Büderich

10. Spieltag

Fr., 11.10.24 19:30 Uhr Germania Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20

Fr., 11.10.24 19:30 Uhr SSVg Velbert - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 13.10.24 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Büderich

So., 13.10.24 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - TVD Velbert

So., 13.10.24 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Mülheimer FC 97

So., 13.10.24 15:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Kleve

So., 13.10.24 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB Homberg

So., 13.10.24 15:15 Uhr SC Union Nettetal - SV Biemenhorst

So., 13.10.24 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Monheim

11. Spieltag

Fr., 18.10.24 20:00 Uhr SV Biemenhorst - Sportfreunde Baumberg

So., 20.10.24 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB 03 Hilden

So., 20.10.24 15:00 Uhr 1. FC Monheim - TSV Meerbusch

So., 20.10.24 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Germania Ratingen 04/19

So., 20.10.24 15:00 Uhr TVD Velbert - SV Sonsbeck

So., 20.10.24 15:00 Uhr VfB Homberg - SSVg Velbert

So., 20.10.24 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck

So., 20.10.24 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Niederwenigern

So., 20.10.24 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Union Nettetal

12. Spieltag

Fr., 25.10.24 19:30 Uhr Germania Ratingen 04/19 - 1. FC Monheim

Fr., 25.10.24 19:30 Uhr SSVg Velbert - TVD Velbert

So., 27.10.24 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Sportfreunde Niederwenigern

So., 27.10.24 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Mülheimer FC 97

So., 27.10.24 15:00 Uhr TSV Meerbusch - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 27.10.24 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Biemenhorst

So., 27.10.24 15:15 Uhr SC Union Nettetal - FC Büderich

So., 27.10.24 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Kleve

So., 27.10.24 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg

13. Spieltag

So., 03.11.24 14:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Germania Ratingen 04/19

So., 03.11.24 14:30 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20

So., 03.11.24 14:30 Uhr 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck

So., 03.11.24 14:30 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SC Union Nettetal

So., 03.11.24 14:30 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden

So., 03.11.24 14:30 Uhr VfB Homberg - TSV Meerbusch

So., 03.11.24 14:45 Uhr SV Biemenhorst - SSVg Velbert

So., 03.11.24 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg

So., 03.11.24 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Sonsbeck

14. Spieltag

Fr., 08.11.24 19:30 Uhr Germania Ratingen 04/19 - VfB Homberg

Fr., 08.11.24 19:30 Uhr SSVg Velbert - Mülheimer FC 97

So., 10.11.24 14:30 Uhr SpVg Schonnebeck - SC Union Nettetal

So., 10.11.24 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - Sportfreunde Niederwenigern

So., 10.11.24 14:30 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim

So., 10.11.24 14:30 Uhr TSV Meerbusch - TVD Velbert

So., 10.11.24 14:30 Uhr SV Sonsbeck - FC Büderich

So., 10.11.24 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 10.11.24 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Biemenhorst

15. Spieltag

So., 17.11.24 14:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Kleve

So., 17.11.24 14:30 Uhr 1. FC Monheim - SpVg Schonnebeck

So., 17.11.24 14:30 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SV Sonsbeck

So., 17.11.24 14:30 Uhr TVD Velbert - Germania Ratingen 04/19

So., 17.11.24 14:30 Uhr VfB Homberg - SC St. Tönis 1911/20

So., 17.11.24 14:45 Uhr SC Union Nettetal - Sportfreunde Baumberg

So., 17.11.24 14:45 Uhr SV Biemenhorst - TSV Meerbusch

So., 17.11.24 15:30 Uhr FC Büderich - SSVg Velbert

So., 17.11.24 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB 03 Hilden

16. Spieltag

So., 01.12.24 14:15 Uhr SpVg Schonnebeck - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 01.12.24 14:15 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck

So., 01.12.24 14:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB 03 Hilden

So., 01.12.24 14:15 Uhr TVD Velbert - 1. FC Kleve

So., 01.12.24 14:15 Uhr VfB Homberg - 1. FC Monheim

So., 01.12.24 14:30 Uhr SC Union Nettetal - SSVg Velbert

So., 01.12.24 14:30 Uhr SV Biemenhorst - SC St. Tönis 1911/20

So., 01.12.24 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch

So., 01.12.24 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - Germania Ratingen 04/19

17. Spieltag

Fr., 06.12.24 19:30 Uhr Germania Ratingen 04/19 - FC Büderich

Fr., 06.12.24 19:30 Uhr SSVg Velbert - Sportfreunde Baumberg

So., 08.12.24 14:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB Homberg

So., 08.12.24 14:15 Uhr 1. FC Monheim - TVD Velbert

So., 08.12.24 14:15 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst

So., 08.12.24 14:15 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Niederwenigern

So., 08.12.24 14:15 Uhr SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck

So., 08.12.24 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Mülheimer FC 97

So., 08.12.24 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SC Union Nettetal