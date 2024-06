In der Oberliga Niederrhein hält der 1. FC Kleve das Tempo in Sachen Transfers hoch. Aber auch die Konkurrenz schläft nicht.

Der 1. FC Kleve treibt fleißig seine Planungen für die kommende Oberliga-Niederrhein-Saison voran. Fabio Forster, seit 2017 ununterbrochen im Verein und ein echter Klever Junge, wird Teil davon sein. Der Kapitän hat seinen Vertrag in der Schwanenstadt verlängert.

Erfahrung hat er reichlich vorzuweisen, etwa aus 200 Spielen in der Oberliga Niederrhein. Abgesehen von der Saison 2011/12 (SV Hönnepel-Niedermörmter) und 2016/17 (SC Düsseldorf-West) läuft der defensive Mittelfeldspieler seit der B-Jugend für ein und denselben Verein auf: den 1. FC Kleve.

Dem hat sich für die kommende Saison auch Justin Francis angeschlossen. Der Linksverteidiger kommt vom Mülheimer FC und ist 20 Jahre alt. Er war auch schon für die jamaikanische U20-Nationalmannschaft nominiert und soll nun Kleve links hinten verstärken.

Francis stammt aus den Jugendabteilungen von Ratingen 04/19, Fortuna Düsseldorf, Fortuna Köln, der SSVg Velbert und vom Wuppertaler SV. Der 20-Jährige spielte schon in der U17 Bundesliga West, sowie in der U19 Bundesliga West und schloss sich zur abgelaufenen Runde dem künftigen Liga-Konkurrenten Mülheimer FC an. Dort sammelte er erste Erfahrungen in der Oberliga Niederrhein, machte zehn Spiele.

SC St. Tönis sichert sich Tyler Nkamanyi

Auch der SC St. Tönis hat nachgelegt. Mit Tyler Nkamanyi kommt ein 20 Jahre alter, 1,75 Meter großer Mittelstürmer vom Landesliga-Absteiger FSV Duisburg, der nun in der Bezirksliga an den Start gehen wird. Nicht so Nkamanyi, der sich nach 38 Landesliga-Spielen (elf Tore) nun erneut in der Oberliga Niederrhein probiert.

Die kennt das ehemalige Talent des MSV Duisburg (spielte von 2017 bis 2021 bis zur U17 in der Jugend der Zebras), das sich im Sommer 2021 dem FSV angeschlossen hat, bereits. Neunmal lief Nkamanyi für den FSV Duisburg in der Oberliga auf, erzielte ein Tor. Nach drei Jahren im Verein endet die gemeinsame Zeit nun also und der 20 Jahre alte Stürmer zieht weiter zum SC St. Tönis.